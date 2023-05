Civilización o barbarie

¿Saben ustedes cuál es considerado el primer signo de civilización en la humanidad? Quizá piensen en una piedra tallada, en algún otro tipo de herramienta o en la aparición de algún rastro de utilización de fuego... Pues se equivocan, tal y como nos explica la antropóloga norteamericana Margaret Mead, el primer signo de civilización en la cultura antigua es el hallazgo de un fémur fracturado y cicatrizado. Y es que, mientras en la naturaleza el animal que se rompe una pierna está condenado a morir, el descubrimiento de un ser humano con una fractura de fémur sanada evidencia que alguien se ha preocupado por él y lo ha atendido, le ha procurado alimentos y protegido de los depredadores.

Éste y no otro es el primer signo de civilización en la cultura humana: el cuidado a sus miembros más débiles y vulnerables. Nuestra dificultad para caer en ello solo se explica por la forma en que nuestras sociedades han minusvalorado históricamente la importancia de aquellas ocupaciones desarrolladas tradicionalmente por la mujer, primero en el marco íntimo del hogar y posteriormente en el ámbito profesional.

Aún en nuestros días las profesiones feminizadas siguen relacionadas con el mundo de los cuidados, con la atención a los necesitados, a los ancianos, a los enfermos, a los niños desamparados, a los pobres, a los minusválidos...

A los que solos no son nada ni nadie. A los nadie que casi a nadie interesan, salvo a estas mujeres que los acompañan, que los cuidan, los curan, los educan, les dan amor y calor y los mantienen a flote para que no se hundan, para que puedan salir adelante y tener un futuro. Trabajos cruciales sin los que nuestras sociedades resultarían crueles e inhumanas y las vidas de muchas personas sencillamente no serían dignas de ser vividas, pero que lejos de ser valorados como merecen obtienen muy poco reconocimiento social y están insultantemente mal pagados. Esto es lo que sucede con las trabajadoras de reforma y protección de menores en Aragón, un puñado de mujeres valientes y solidarias que desarrollan un trabajo absolutamente esencial cuidando de nuestros niños y adolescentes más vulnerables y desprotegidos, víctimas de diferentes formas de marginación y exclusión social. Políticos responsables de lo público y gerentes de empresas adjudicatarias, a las que supuestamente no mueve el ánimo de lucro sino el compromiso con la justicia social, les dedican palabras tan bonitas como vacías y las condenan a vivir en la precariedad más absoluta, con salarios mileuristas de subsistencia. Ellas, con toda razón, defienden un Convenio Autonómico de Reforma y Protección de Menores que les permita trabajar por la dignidad y la justicia social en condiciones de dignidad y justicia social.

*