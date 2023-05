Félix Teira, escritor

Quienes me conocen, saben que no me gusta recibir premios; y, aunque parezca soberbio, los pocos que me han concedido han sido en contra de mi voluntad, porque cuando me han preguntado, siempre los he rechazado. Ello se debe a que soy muy vago y me incomoda tener que preparar un discurso, vestirme adecuadamente para la ocasión, agradecer «la decisión del jurado» y mostrarme modesto y humilde, lo que no soy en absoluto, al aceptarlo.

Pero cuando un amigo recibe un premio, entonces me pongo más contento que unas castañuelas y, como es merecido, alabo el buen criterio y el gusto de los miembros del jurado que lo concede. El miércoles 3 de mayo el escritor Félix Teira recibió el Premio de las Letras Aragonesas que concede el Gobierno de Aragón. El jurado destacó el compromiso de Félix con la literatura y con la vida, y su excelencia literaria. Félix estudió Historia y ha sido profesor, y eso se nota mucho en cada una de sus intervenciones, en las que desgrana pedagogía y conocimiento. Su carrera literaria comenzó al publicar Brisa de asfalto, su primera novela, a la que han seguido 14 más, y las que vendrán. Confieso que no he leído toda la obra de Félix, pero devoré con verdadera fruición su novela laciega.com, publicada en 2011, un relato estremecedor que me inundó de realidad a través de su protagonista, una mujer que ve cómo se derrumba la vida cómoda (burguesa dirían algunos) en la que se había instalado, y cómo su existencia se descompone en un giro radical hacia un abismo tumultuoso. La obra del Premio de las Letras 2022 está llena de compromisos con la vida, con la sociedad y con la literatura, como bien se destaca en el acta de concesión, pero sobre todo de pasión por contar historias que conmueven. Algo tiene la comarca del Campo de Belchite que produce genio artístico y literario: Goya, tan admirado por Félix, nació en Fuendetodos; Rosendo Tello, poeta total, en Letux y el propio Teira en Belchite. ¿Serán sus paisajes duros y hermosos, sus llanadas batidas por el sol y el viento y sus olivares esmeraldas los que marcan el carácter de la gente de esa tierra? Tengo encima de mi mesa El nieto de Goya, un cuento para niños escrito por Teira con ilustraciones de Vera Galindo, que publicó la Comarca del Campo de Belchite hace dos años, un verdadero regalo escrito con tanta sensibilidad como cariño, en el que el conmovedor narrador de historias tan duras como la propia realidad ha sido capaz de crear un texto tan entrañable como sutil. Félix Teira, escritor, un tipo estupendo.