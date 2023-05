Las comunidades autónomas se rigen con un acuerdo de financiación con el Gobierno del Estado que data del año 2009. Se debería haber revisado en 2014, pero no se hizo y nueve años después asistimos a unas elecciones regionales el próximo 28 de mayo con muchos temas pendientes fruto de esos problemas económicos que se generan para atender la sanidad, la educación, los servicios sociales, la cultura, y otras muchas competencias de las comunidades. La financiación local, la que afecta a los ayuntamientos, también está en el alambre y hay que abordarla de una vez por todas. Pero mientras eso llega, la campaña electoral recién iniciada se da al mismo tiempo que los territorios sufren tres o cuatro emergencias que requieren de soluciones importantes pero que, como la financiación, no solo dependen de ellos: en Aragón y en todos los territorios con comicios el 28M tenemos una situación de emergencia con la vivienda, con el campo por aquello de la sequía, con los precios, fruto de la climatología y de la guerra de Ucrania, y con la sanidad. Y, desgraciadamente, por mucho voluntarismo que haya en la clase política, por muchos programas electorales que se supone se hacen para cumplirse, los que salgan elegidos en las urnas van a tener muy difícil solucionar y acabar con estas emergencias.

Porque hay un dato muy evidente. Igual que no se ha podido cambiar el sistema de financiación de las comunidades y no hay acuerdo con el de los entes locales, todas esas emergencias que tenemos encima de la mesa en estos momento no se pueden solucionar desde un gobierno autonómico o desde una alcaldía. El problema de la vivienda está presente en toda España y haría falta un pacto de Estado para intentar salir del agujero en el que se encuentra en estos momentos. Sin un acuerdo entre las comunidades autónomas, que son las que tienen las competencias en la materia, los ayuntamientos, que son los que tienen mayoritariamente la propiedad del suelo, y el Estado, es imposible encontrar una salida. Al final del siglo pasado, el Gobierno central de Aznar ya hizo una ley del suelo con la que pretendía buscar soluciones pero se recurrió a la Justicia y fue tumbada porque invadía competencias de las comunidades autónomas.

Los problemas de la sequía precisan también de soluciones globales. Es evidente que en estos momentos no se puede hacer nada más que ayudar económicamente a los agricultores (hay muchos sectores que ojalá tuvieran también esas ayudas inmediatas en momentos de crisis) pero el problema seguirá. Un gran pacto de Estado sobre el agua y con planteamientos comunes ante Europa (y más ahora que va a comenzar la presidencia española de la UE) debería ser la solución. Además, estos problemas climáticos junto con los derivados de la guerra de Ucrania abren otra emergencia a la que se enfrentan los territorios, la de los precios y la inflación. Es verdad que está remitiendo y que en Aragón se han comportado mejor que en otras partes del país, pero ningún partido en la comunidad van a dar con la solución. También afecta a todo el país.

La emergencia sanitaria lleva encima de las mesas de los gobiernos autonómicos mucho tiempo y sobre todo después de la pandemia. El Gobierno de Lambán ofreció un pacto de Estado al Ejecutivo central y al resto de comunidades porque también requiere un tratamiento de todo el país. Las listas de espera (en unos sitios más largas que en otros), los problemas con los médicos de familia, los transportes sanitarios, etcétera, necesitan, además de una mayor inyección económica por parte del Estado, un acuerdo global. Y debería encontrarse pronto porque se juega con la salud.

Desgraciadamente las elecciones no van a resolver estos asuntos. Es muy bueno que haya autogobierno y en los últimos 40 años Aragón ha crecido gracias a él, pero las emergencias a las que nos enfrentamos ahora requieren de soluciones iguales en todos los sitios. Evidentemente, hay que saber discernir qué le corresponde a cada uno para evitar los problemas institucionales que tanto se ven entre políticos, pero todos se deberían comprometer ante los electores del 28M a buscar acuerdos y soluciones globales a emergencias comunes.