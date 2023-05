La DGA lleva a la ruina la agricultura de Albarracín

Un grupo de agricultores de la sierra de Albarracín vamos a demandar a la Reserva de Caza de los Montes Universales por los daños ocasionados por fauna cinegética del año 2022.

Tras muchos años de daños en los cultivos causados por la fauna cinegética ( ciervo, corzo…) este grupo de agricultores decidimos hacer un estudio con una empresa de peritación agraria. Tras los datos recogidos en el año 2022 hemos juntado un total de 459 hectáreas con una valoración de daños de 250.000 euros, saliendo a una media por hectáreas de 544 euros. Podemos comprobar así la diferencia abismal entre las peritaciones de la DGA y las obtenidas por este seguimiento. Frente a estos cuantiosos daños la DGA propone sus propias valoraciones o una ayuda Agroambiental de 175 euros/ha, la cual implica renunciar a los daños en toda la explotación.

El informe de valoración fue presentado en la DGA para que se nos indemnizara los daños. Tras varios meses sin contestación pedimos una reunión con los responsables de la Reserva de Caza de los Montes Universales en la que no dieron ninguna solución. Pasado un tiempo y vista la negativa a la solución, planteamos una propuesta de negociación, la cual fue rechazada.

Ante esta situación de abandono por parte de la administración y la ruina que se nos está causando se nos obliga a reclamar en el Juzgado el fruto de nuestro trabajo. Pedimos al Consejero Joaquín Olona la destitución de los responsables de esta actuación que supone la ruina de nuestras explotaciones y el empobrecimiento de la zona, y no solo es que no se haya dado solución al problema que arrastramos desde años, si no que hemos ido a peor y se ha agravado la situación.

Solicitamos una gestión de la Reserva de caza de los Montes Universales totalmente distinta a la actual, como podría ser una Ayuda Agroambiental bien dotada, reducción de población de caza en más de la mitad y otras medidas planteadas por el Consejero Joaquín Olona en las Cortes de Aragón. También sería necesario la creación de un fondo anual para hacer frente a los daños de todas las explotaciones agrícolas de la Reserva de Caza de los Montes Universales.

Igualmente denunciamos la dejadez y desinterés por todas las Corporaciones Municipales que muestran hacia el sector agrario, muy especialmente de los pueblos del centro que conforman la Reserva de Caza (Orihuela del Tremedal, Bronchales, Torres de Albarracín, Frías de Albarracín, Calomarde…) Un alcalde debería ser más que un puesto, debería preocuparse por los problemas de sus vecinos, indistintamente de quien tenga el problema. ¿Señores alcaldes cuantos de ustedes se han preocupado por el problema que nos ocupa? Ninguno. Incluso uno de los alcaldes es guardia de caza de la Reserva.

Se solicita a la consejería que se incremente la caza de corzo, gamo, ciervo y jabalí. Este año a causa de la sequía el daño es mucho mayor ya que en el monte hay poca comida y los animales entran mucho más a los cultivos, destrozando todo. Se pueden observar zonas en las que ya no se va a cosechar nada, totalmente arrasado.

A Título informativo esta Reserva de Caza produce un déficit anual a la Administración de más de 600.000 euros anuales, sin contar los daños ocasionados a los cultivos que no se indemnizan correctamente.

La situación actual es tan desesperante que hemos tenido que contratar servicios de asesoría jurídica y peritación, pero ante la lentitud de la tramitación vemos como año tras año se siguen produciendo los daños y se incrementan los perjuicios que se nos causan y que agrava el abandono en que se encuentran varios pueblos de la Sierra de Albarracín como Villar del Cobo, Guadalaviar, Frías de Albarracín, Noguera, Griegos…

Si ante esta situación no se encuentra una urgente solución, terminará la forma de vida de muchas familias de la sierra de Albarracín y se seguirá favoreciendo la despoblación del mundo rural y que España siga estando más vaciada.