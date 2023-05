Sangre en los ojos

El asesino de dos jóvenes zaragozanas, Malcom Harvey, teniente coronel de las fuerzas aéreas norteamericanas (USAF), destinado en la base de Zaragoza, logró escapar impune de ambos asesinatos y, con el tiempo, llegaría a ser sheriff de una localidad de Georgia. Una de las mejores novelas de Jim Thompson, 1250 almas, planteaba un tema parecido, con la particularidad de que el caso de Harvey era real, siendo el otro pura ficción.

Dolorosamente reales son las listas electorales de Bildu, donde figuran unos cuantos asesinos y cómplices de delitos de sangre. Algunos de ellos, con toda seguridad, van a ser alcaldes o concejales de las mismas localidades vascas donde cometieron sus crímenes. Esta monstruosidad política se producirá porque nuestra ley electoral no preveía el supuesto de inhabilitación de cargo público a aquellos ciudadanos con las manos manchadas de sangre. En las próximas elecciones generales, en el mes de noviembre, esos mismos y otros asesinos podrán presentarse a diputados y senadores y sentarse en el Congreso y en la Cámara Alta con derecho no solo a voto, sino a vetar o condicionar leyes generales si su grupo es imprescindible para sumar mayoría, como viene sucediendo, por desgracia, con otras sectas nacionalistas, PNV, Esquerra, etc.

La derecha ha utilizado esto para atacar a Pedro Sánchez, aliado con Bildu en el llamado «pacto de legislatura». Otros socialistas, como Alfonso Guerra o Javier Lambán, se han rebelado contra ese acuerdo que consideran contra natura, pero sus voces no han sido escuchadas y las consecuencias de mantener la alianza con Bildu comienza a pasar factura al Gobierno.

Vox, sobre todo, pero también Feijóo, han aprovechado este indecente escándalo para reactivar su propaganda del patriotismo español contra esa «nación de naciones» que preconiza Unidas Podemos o contra los constantes privilegios obtenidos por Cataluña y País Vasco gracias a esa misma y defectuosa ley electoral que privilegia en las elecciones generales a los partidos territoriales. No es imposible que el rechazo a las listas de Bildu y el rebrote del nacionalismo español influyan en las campañas autonómicas y municipales del 28 de mayo, pero el elector no debe olvidar que, si en algo debe concretarse su voto, es en los contenidos propios de tales comicios, y no en el españolismo tonante de Santiago Abascal. El buen análisis es aquel que no lo mezcla todo en un inútil y enervante torbellino de confusión. Voten a su alcalde, a su presidente, pero no lo hagan con los ojos velados de sangre.