EGO en mayúsculas

La RAE define ego como «exceso de autoestima», otra forma es «valoración excesiva de uno mismo». Comienzo con esto porque la semana pasada les hablé de que si antiguamente el niño mostraba dotes culinarios no era algo que se valorase, y que a día de hoy ya se ve de otra manera. Y es que son muchos los cocineros, cocteleros, sumilleres, etc, laureados y alabados en nuestra sociedad, siendo personajes muy mediáticos y respetados, algo que quizás puede enturbiar las expectativas de aquellos que empiezan en este mundo, pues son muchísimos más los profesionales que no entran en ese olimpo soñado. No pasa solo con los «aspirantes», también se puede ver en algunos veteranos, que cansados de llevar una vida aburrida y repetitiva, pretenden lograr reconocimiento con propuestas vacías y sin sentido, con las que a nadie (salvo a ellos) sorprende que no triunfen, lo que les lleva a volcar su bilis de frustración en jóvenes y compañeros que si gozan de lo que ellos tanto ansían.

Partimos de un problema, si su «pasión» por la cocina, coctelería, vino, café, etc, es en realidad pasión por ellos mismos, todo va a acabar desmoronándose. Nos dedicamos al servicio, muy diferente de la servidumbre, pero nuestra labor es cuidar a quien nos visita, y hacerles protagonistas. La importancia que puede tener que estrenes chaquetilla o pinzas de precisión es tan minúscula que el que le den importancia solo puede crear la compasión de los que si somos conscientes de nuestra poca relevancia en el mundo. Yo no puedo ser más afortunado, así lo siento desde lo más profundo. Me dedico a lo que amo, tengo el lujo de hablarles a ustedes cada semana, salgo en medios importantes sin pedirlo, doy ponencias donde solo podría haber soñado hacerlo, mucha gente viaja desde muy lejos para probar lo que hacemos... ¿Qué más puedo pedir? Pues parece ser que esto perturba a aquellos que viven frustrados y molestos. No entienden que lo relevante es mucho más íntimo y profundo. Por eso es crucial tener claras tus prioridades, si el triunfo y el éxito personal son lo único que persigues, acabarás haciendo el ridículo, porque entonces estarás carente de identidad, sin identidad no tienes estilo, y sin estilo propio estás destinado a reproducir lo que otros crean, lo que hará que acabes frustrado y sin poder llegar a ese éxito que persigues. Ante esto solo podemos hacer una cosa, trabajar en nuestra más pura y sincera compasión, y entender que ellos no son culpables de su necedad, la propia sociedad impulsa a que cada día más gente sea así, viven en una realidad donde se sienten el centro de todos, como si fuese La teoría del Geocentrismo pero a la que titulo La teoría del Neciocentrismo.