Gobernar: el presente y el futuro

El Gobierno de Pedro Sánchez ha incrementado mucho más los recursos destinados a mayores de 65 años que a los jóvenes, especialmente en el último año, en un momento en que los primeros miembros de la generación del baby boom han empezado a jubilarse, lo que ha hecho que en España ya sean el doble los mayores que los jóvenes, tendencia que seguirá progresando en esta misma dirección. Nos encontramos en el umbral de una transición generacional histórica, que va a transformar la sociedad española radicalmente, un cambio que requiere un debate profundo y que es ineludible gestionar estratégicamente.

No se trata de aproximarnos a la cuestión como si nos encontráramos ante una guerra entre nietos y abuelos, entre generaciones. Debemos evitar caer en la simplificación consistente en creer que lo que se destina a los unos necesariamente debe detraerse del esfuerzo destinado a atender las necesidades de los otros. Pero también analizar críticamente si hay un sesgo en que influyan desde cálculos electorales hasta la visión generacional de quienes hoy están en posición de definir políticas y prioridades. El presidente Sánchez ha anunciado una cascada de medidas heterogéneas destinadas a mayores y también a jóvenes, algo a lo que no es ajeno el hecho de hallarnos en un año electoral. El 28 de mayo se celebran en toda España elecciones municipales y también autonómicas en la mayoría de comunidades. Son unos comicios trascendentales en sí mismos y también el preámbulo, la antesala, de las elecciones legislativas de finales de año, en las que el PSOE y PP se disputarán el gobierno de España. La tentación por parte de Sánchez y del PSOE de cautivar a los electores de mayor edad -numéricamente y, por tanto, políticamente cada vez más relevantes- o, también, a los jóvenes es grande. Pero si ese fuese el motivo, no sería una forma responsable de gestionar el presente ni de diseñar el futuro. Quiere decir esto que las medidas que se pongan en marcha, todas ellas, deberían de fijar la mirada en el largo plazo, y no es aceptable que tengan una motivación coyuntural. Las apuestas con dinero público no pueden ser meros señuelos electorales. Lo que necesitan los mayores -que han visto revalorizadas sus pensiones, algo que celebramos- no es un descuento para ir un día al cine, ni lo relevante para el mañana de los jóvenes es un descuento para viajar en Interraíl. A esa mirada estratégica y de futuro hay que incorporar necesariamente la función redistributiva. Es decir, no priorizar las medidas de carácter general e indiscriminado, sino las concebidas para los colectivos que más las necesitan y que en peores condiciones se encuentran, sea cual sea su edad.

Nuestros jóvenes se enfrentan a un problema estructural y de difícil solución si no es con políticas estructurales: los sueldos excesivamente bajos. Los españoles cobran, de media, un 31% menos que los ciudadanos del resto de la eurozona, algo que no ha hecho más que empeorar desde la crisis internacional de 2008. La grave situación creada ha llevado a los jóvenes a tener cada vez menos hijos y muchos se ven empujados a buscar oportunidades laborales en el extranjero. Es responsabilidad de este Gobierno y de los gobiernos que lleguen en el futuro garantizar una vida digna para nuestros mayores, pero también trabajar por el futuro de nuestros jóvenes, para que tengan la oportunidad de realizar en plenitud sus proyectos de vida.