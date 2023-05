Feijóo y Feijoo

Le comentaba hace unos días a Javier Campoy, coordinador de campaña del PP, que, en mi opinión, si por algo Alberto Núñez Feijóo puede resultar un candidato políticamente temible es, precisamente, por su normalidad. Es un hombre tan corriente —en el buen sentido—, dice cosas tan normales y actúa tan cabalmente como lo haría cualquiera en posesión de sus cinco sentidos. Estando de acuerdo con mi observación, Campoy me repuso que Feijóo es todavía más normal de lo que aparenta, un arquetipo de hombre ordenado, equilibrado, lógico y racional hasta decir basta.

Tiene, no obstante, como todo el mundo, defectos y carencias. Una de ellas, los idiomas, que no domina. Preguntado en una rueda de prensa, ironizó bromeando que «con el gallego se va a todas partes». Pero lo cierto, como ya le pasaba a Rajoy, es que, sin el inglés, las relaciones internacionales son menos fluidas, una molestia e incordio el traductor simultáneo y floja la imagen que un presidente no políglota ofrece a la opinión pública.

Sin embargo, otro gallego con su mismo apellido, Benito Jerónimo Feijoo y Montenegro, nacido en 1676 en Casdemiro (Orense), sacerdote, teólogo y poeta, hizo mucho antes que el presidente del PP una encendida defensa del gallego y del castellano, argumentando que con ambas lenguas se podía uno entender por todo el mundo. Aquel erudito Benito J. Feijoo defendía el gallego como una derivación del latín que, a su vez, habría originado la lengua portuguesa, y no al revés, como sostienen en Lisboa.

Igualmente alababa Feijoo el castellano porque, utilizándolo en sus libros, «no había género ni erudición que no tocase, bastándose nuestra lengua para escribir en todas las materias sin los subsidios de idiomas ajenos». Benito J. Feijoo argüía que los antiguos españoles, conquistados por los cartagineses, resistieron la imposición de la lengua púnica, y que, dominados por los romanos, «tardarían tiempo en sujetarse a la latina». Razón, en el siglo XVII, para resistirse a la colonización del francés. En fin, que Alberto Núñez Feijóo puede apoyarse en aquel ilustre escritor de Orense —hoy, un clásico castellano— que, llamándose igual, defendió las mismas tesis y virtudes que él ha depositado en el gallego y en el castellano para desenvolverse por Europa. Curiosidades de la historia (y de la Galicia profunda).