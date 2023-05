La pinza de Teruel Existe, PP y Vox

A decir de los analistas, hace algunos años fue famosa la pinza que Julio Anguita hizo con Aznar, mediante una cena en la que participó Pedro Jota y en la que, parece ser, se pactó acabar con Felipe González, al que Anguita situaba en su «teoría de las dos orillas» en la orilla conservadora. Viene esto a colación de las declaraciones efectuadas por el líder de Teruel Existe, Tomás Guitarte, donde no descarta un gobierno en Aragón liderado por Azcón en el que Teruel Existe sea partícipe activo y apoyado desde fuera por Vox. Dicen algunas lenguas que ese acuerdo está hecho desde hace días y algunos signos de alarma aparecen cuando Guitarte no lo niega con rotundidad.

Teruel Existe, que nació como un movimiento ciudadano, y que se ha convertido en otro partido político, con unos dirigentes que han militado en CHA, en CCOO, en las asociaciones vecinales y con el apoyo de un buen número de ciudadanos que ideológicamente se sitúa en la izquierda, haría bien en explicar a sus votantes qué va a hacer con sus votos.

Porque ya no sirve decir que no gobernará con quienes no acepten la Constitución, quienes no respeten los derechos humanos o no acepten el Estatuto de Autonomía, conceptos tan vagos que valen igual para un roto que para un descosido. Ya no vale decir que para ellos lo importante no son las ideologías, que lo importante es Teruel porque para los turolenses no es igual que se cierren escuelas con 6 alumnos que permanezcan abiertas con dos. Para los turolenses que se consideran progresistas no es igual que haya leyes contra la memoria democrática o que sean derogadas.

Para los turolenses no es igual que se defiendan la sanidad pública a que se fomenten medidas fiscales para hacer seguros sanitarios privados o como pide el PP la concertación de servicios de urgencias con centros privados. Para los turolenses no es lo mismo que haya comarcas, que se quiera acabar con las comarcas, ni tampoco es igual que se criminalice a los menores inmigrantes a que se les ayude e integre en la sociedad.

Gobernar Aragón no es entrar en un Gobierno, es formar mayorías parlamentarias que posibiliten aprobar los Presupuestos cada año y las leyes de distinta índole que se tramitan a lo largo de una legislatura. Aceptando la «teoría de las dos orillas» de Anguita, Teruel Existe debe decirles a sus votantes, antes de que introduzcan su voto en la urna, si está en la orilla fundamentada en valores conservadores, la resistencia al cambio y la aceptación de la desigualdad que representan PP y Vox o está en la orilla caracterizada por la promoción de la igualdad, la justicia social y la defensa de las libertades personales y colectivas. Teruel Existe tendrá que explicar a sus votantes del Matarranya que ya no hablan catalán sino Lapao como pasó en los tiempos de Luisa Fernanda Rudi.

Por honestidad con los votantes que no son una mercancía de usar y tirar, por coherencia intelectual y por respeto democrático es imperativo exigir a Teruel Existe que aclare si va a aceptar formar una coalición parlamentaria en la que inexcusablemente va a estar Vox. Si es cierto que, como Nolasco dijo, en el debate electoral de Aragón TV, coinciden en un 80% en su programa electoral o si es cierto como se dice en los mentideros políticos que tienen cerrado un acuerdo con el PP para hacer presidente a Azcón con Guitarte de vicepresidente y el apoyo desde fuera de Vox para sacar leyes y presupuestos.

Para evitar engaños innecesarios, para que los ciudadanos sepan para qué va a servir su voto, para que los progresistas que apoyen a Teruel Existe sepan bien lo que votan es inexcusable que Guitarte hable y hable claro. O Teruel Existe apoya un Gobierno progresista o apoya a un Gobierno de derecha y extrema derecha. Esa es la cuestión y si no lo explicita muchos pensaremos que votar a Teruel Existe es votar a la extrema derecha de PP+Vox.

*Militante del PSOE de Teruel