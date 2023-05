Fuera los mentirosos de la política

Oigo a un tal Rojo decir que el cambio climático tiene nombre y apellidos y se llama Pedro Sánchez. No hay agua y la culpa es de Pedro

Sánchez. Piove, poco governo. Si llueve la culpa es del gobierno. Y si no llueve, también. Sánchez quiere acabar con la agricultura, con la ganadería y con la población entera, afirma el tal Rojo. Lo que hay que oír. Hace falta ser muy cenutrio, muy patán, muy fanático y muy mentiroso para hacer en público semejantes afirmaciones y no morirse de vergüenza. Lo menos que se puede pedir a los políticos y a sus voceros es un poco de sentido común, de racionalidad, de capacidad intelectual y de cultura democrática. Los políticos que mienten deberían ser excluidos por el electorado para acceder a las instituciones. A veces, en las democracias avanzadas ha sucedido. La mentira no se perdona, pero aquí nos las tragamos de tamaño mayúsculo y pasan a ser verdades para incautos y fanáticos. Cualquier cosa vale. Una cosa es corregir una posición y otra mentir. Los electores deberían de informarse y de pensar antes de votar. Mentiras, medias verdades, embustes, falacias... son el material con el que la derecha construye sus discursos. Menos mal que Pedro Sánchez recordó al líder del PP en el Senado algunas verdades que tratan de ocultar con sus falacias. Gorka Landaburu, víctima de ETA decía: «Pido al PP que nos deje en paz y no nos utilice para sus intereses partidistas». Consuelo Ordóñez les reprocha sus mentiras y la reina del vermú y las cañas le contesta acusándola de que tiene problemas personales con el PP. La gran maquinaria de los medios de comunicación a su servicio y sus fanáticos de las redes difunden sin pudor sus mentiras convencidos de que la mayoría somos idiotas, tontos de solemnidad, gente sin formación ni información. Y a la vista de algunos resultados que se vaticinan igual tienen razón. Hasta parte de la izquierda en minoría colabora con su estrategia, lo que en mi opinión es imperdonable.