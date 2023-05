Claro que España es racista

¿Que si España es racista? Pues claro que sí. En toda sociedad, y digo toda, hay personas de talante tolerante y otras excluyentes y estúpidas. Lo que ha pasado en España es que la mezcla racial ha llegado hace relativamente poco tiempo. Pero racista España ha sido siempre, y si no, que se lo pregunten a las personas de etnia gitana, que habitan este país desde hace siglos. ¿Éramos racistas hace cincuenta años? Con las personas negras no, sencillamente porque no había. Soy de una pequeña ciudad de provincia y la única persona de otra raza que conocí de niña, hace medio siglo, era de Guinea. Que entonces era colonia española. Tenía la piel muy muy oscura, pero hablaba un español perfecto, y eso a los niños nos dejaba pasmados. Pero tampoco recuerdo que nos despertara hostilidad. Ahora miro a mi alrededor, mientras viajo en autobús, y veo personas de todos los orígenes, hablando en todos los idiomas, vestidas de todas las maneras posibles. Y pienso en cómo hemos cambiado. En cómo era la sociedad en la que yo crecí y en cómo es la sociedad en la que habitan mis hijos. Pero pregunten a todas las personas que no son blancas, heterosexuales y de cuerpo normativo si han tenido que sufrir situaciones de exclusión y racismo en su vida, a ver qué les dicen. Así que, en mi opinión, España es tan racista como marca la condición humana. Pero lo que pasa con el fútbol es que se perdonan cosas que en la sociedad civil no se toleran. No me imagino que en ese mismo autobús que cojo cada día, un grupo de jóvenes, sentados al fondo, se pusieran a cantar a coro llamando mono a una persona de otra raza. Y si no lo toleramos en la vida cotidiana, ¿cómo nos atrevemos a hacer la vista gorda en un campo de fútbol?.