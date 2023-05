‘Panem et circenses’, y mugre

Compra de votos en Mojácar y Melilla (por el momento); presuntas alteración y manipulación del voto por correo en varias circunscripciones; sospechoso y repentino aumento del número de personas empadronadas en varias localidades de la España vaciada de cara a las elecciones municipales de mañana; corrupción sistémica imparable (Tito Berni, caso Marbella); atentados indecentes al Medio Ambiente (urbanización y regadíos ilegales en Doñana, proyecto de Canal Roya, Mar Menor); burdos estallidos de racismo que sólo se denuncian si se ceban en un famoso multimillonario pero que se ignoran cuando son miles de inmigrantes o de minorías los que los sufren a diario, con una absoluta hipocresía; brotes cotidianos de machismo que leyes inanes son incapaces de cortar de raíz; aumento constante de las indecentes diferencias sociales y económicas; recalificaciones urbanísticas al gusto; una candidata denunciada por traficar con droga; varios candidatos condenados por crímenes, incluidos en listas electorales; el presidente de la Diputación Provincial de Orense conduciendo a 212 kilómetros por hora un coche oficial sin justificación alguna por su uso; concesión de extrañas subvenciones y licencias administrativas (aerogeneradores, por ejemplo); periodistas y tertulianos adocenados que ya se sabe qué van a «opinar» antes de abrir la boca; casta política sin preparación alguna en estado «puro y duro», capaz de casi cualquier cosa por seguir con su modo de vida... En definitiva, España, hoy.

Ante este aluvión de despropósitos que invade todos los medios y abochorna a la ciudadanía, el pueblo español sigue sumiso y callado, conformado mientras tenga a mano unas cañas y unas tapas, asumiendo de hecho que el destino es así y que nada se puede hacer para cambiarlo.

Y pese a todo este batiburrillo de mugre, el país sigue funcionando.

Ante semejante milagro, y salvo que medie oculta intervención de los extraterrestres, que no se puede descartar, habrá que pensar que están atendiendo a las rogativas de los fieles los cientos de Vírgenes (a las de los altares me refiero) que hay en España, la del Pilar, la de Montserrat, la de los Dolores, la de la Huerta, la de la Sierra, la del Rocío... que hasta hay una Virgen de la O en Sevilla, ayudadas sin duda por todos los santos del cielo (que son legión desde que aumentó exponencialmente la nómina el papa Juan Pablo II, santo también él), que no hay pueblo español que no tenga su santo y su virgen como patronos y los saque en procesión en fiestas y romerías. Si hasta llueve.