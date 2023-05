No te creas todo lo que Twitter cuenta

«El dueño de un bar enciende las redes con esta medida ilegal: te lo contaremos como vacaciones» o «Entrevista de trabajo o Tinder: las surrealistas preguntas a una camarera que buscaba empleo» son algunos de los titulares que leemos de forma habitual en las secciones de internet de los periódicos, haciéndose eco de lo que un personaje anónimo llamado «Soy camarero» publica en su cuenta de Twitter. Decíamos que son algunos titulares, aunque, por desgracia no son los únicos e intuimos que tampoco serán los últimos.

La reiterada falta de respeto por la hostelería que se muestra en estos artículos nos obliga, como asociación defensora del sector, a solicitar que cesen estos ataques en los medios de comunicación generalistas. Desde luego, si en cualquiera de las informaciones publicadas se demuestra algún tipo de abuso, desde las asociaciones de hostelería estaremos en primera línea para acabar con las malas prácticas que tanto daño hacen a nuestro sector. Mientras tanto, desde el profundo respeto, subrayamos que estos artículos faltan a la verdad y que son totalmente ofensivos e inapropiados.

Desde Horeca consideramos que ningún caso aislado, aunque sea cierto, representa a los cientos de miles de trabajadores satisfechos en sus empresas, disfrutando de su trabajo y orgullosos de su profesión. Por otro lado, consideramos que ningún trabajador debe sufrir ni admitir abusos y subrayamos que debe denunciarse en los tribunales y no en las redes sociales. Esto es un asunto muy serio. Desde luego a estos profesionales no les faltará trabajo ya que la inmensa mayoría de las empresas de hostelería serias y normales está deseando contratar a personal, por supuesto garantizando todos los derechos.

No entendemos que los medios serios puedan acceder a publicar frases como «los que han trabajado en el mundo de la hostelería, son conocedores de lo duro que puede llegar a ser, tanto por el trato que reciben de los clientes como por el trato que pueden llegar a recibir de sus propios jefes» o «la hostelería destaca mucho por contratos precarios, horarios abusivos y poca capacidad de los trabajadores de exigir buen trato y ciertos derechos, como pueden ser los días de libranza, vacaciones o incluso bajas laborales por problemas de salud» o esta otra: «En muchas ocasiones, no en todas, los dueños de los negocios de hostelería no son sensibles con sus trabajadores en estos casos ya que piensan que los pueden reemplazar fácilmente».

Todas estas frases, y algunas más que no queremos repetir, responden a juicios de valor sin contrastar, lejos de lo que es la profesionalidad del periodismo. Pero, además, esta situación trasciende a una mera información publicada en una web, ya que provoca daños irreparables en la imagen pública de la hostelería.

Desde Horeca queremos recordar que el sector turístico en Aragón supone en la actualidad cerca del 8% del PIB aragonés y un 10% del empleo, con un importante potencial de crecimiento. El turismo es generador de riqueza, de creación de empleo, de mantenimiento de la población y ofrece, en suma, un innegable valor estratégico para Aragón. Este sector destaca también por ser tractor en la diversificación de la economía, tejiendo sinergias con la economía agraria y el sector agroalimentario, también actividades estratégicas para Aragón, potenciando el turismo rural y experiencial de proximidad, sostenible y de calidad.

La hostelería es una de las variables que más relevancia estratégica tiene en el turismo. Y el capital humano es determinante para la competitividad de nuestro sector. En Aragón se contabilizan casi 9.000 establecimientos que ocupan a más de 31.000 trabajadores. En el mes de abril de este año, el 47% del empleo que se creó, unos 100.00 puestos, fueron trabajadores del sector turístico; el 53% restante, empleo público. El talento ha sido siempre vital para la hostelería, pero hoy lo es mucho más ante la falta de personal que nos afecta. Por ello, descalificaciones como la que muestran algunos medios de comunicación en sus secciones de internet no hacen ningún bien a uno de los sectores más dinámicos y relevantes para la economía aragonesa, tanto por su peso en la creación de riqueza y empleo, como por su importancia social y cultural.