Al final, la ola del PP que tanto se decía vino y llegó acompañada de la ultraderecha, que en Aragón había tenido hasta ahora menos protagonismo, provocando tal tsunami que va a suponer un cambio de ciclo en la comunidad. Un giro sin precedentes también en toda España que, si se tiene en cuenta que las elecciones de ayer estaban planificadas desde muchos ámbitos en clave nacional, puede ser un muy buen termómetro para las elecciones de diciembre. O sea, que el PSOE tiene difícil volver a ganarlas.

Ese test de mercado que puso la derecha en estas elecciones le ha salido redondo en Aragón. El PP y Vox han ganado la estrategia de comunicación. Porque se ha demostrado que los mensajes y las percepciones valen mucho más que algunas decisiones de los ejecutivos, sean leyes o no. Las que sirven para avanzar, son buenas y no merecen destacarse más porque es lo que hay que hacer. Pero las que molestan a buena parte de la ciudadanía son las que hacen mucho ruido. Y sin decisiones valientes se pierde el relato. Es lo que le ha pasado al PSOE. Lo dijo anoche Javier Lambán: en Aragón los socialistas levantaron una muralla para preservarse del relato nacional que atacaba al partido de Pedro Sánchez, pero no ha sido suficiente, probablemente porque el relato se ha equivocado y los electores no votan tanto por lo que se hace, por la gestión, como por esos otros muchos hechos y gestos .

El PP y Vox han tenido relato y lo han ganado. Da lo mismo que el partido de extrema derecha hable de trasvase porque aquí se les ha votado por esas otras cosas que dice. Es evidente que Vox funciona electoralmente, también en Aragón. Ya veremos si también saben gestionar, si es que lo tienen que hacer. Porque el PP ha ganado con potencia, y eso le da fuerza a Jorge Azcón para gobernar, incluso solo. Ayer ya lanzó un mensaje moderado y centrado. Puede experimentar el líder popular muchas formas de gobierno y nada es descartable, porque el PSOE y la izquierda solo suman 28 diputados, los mismos que tiene el PP. Solo.

Lo que pasó ayer fue asimismo un claro castigo a la izquierda. Si el 28M era un test también para ella, debería de preocuparse mucho porque la multiplicación de formaciones le ha debilitado tanto, que o sale adelante esa plataforma Sumar de Yolanda Díaz, o el futuro de todos los que se sitúan a la izquierda del PSOE lo van a tener muy complicado. Aquí también hay que hablar de un relato, que en este caso para nada les ha funcionado ya que han tirado a la basura, entre todos los partidos, más de 30.000 votos solo en Zaragoza capital.

El relato de la España Vaciada ha funcionado a medias. En Teruel sí que han conseguido su objetivo, sobre todo con la entrada en el Ayuntamiento de Teruel y quizás sus expectativas se han quedado por debajo en las Cortes de Aragón, a lo mejor también porque su relato no ha tenido tanto eco en el resto de la comunidad autónoma.

Se abre un nuevo tiempo, con gobiernos de la derecha en la comunidad y en las tres capitales de provincia (tres mujeres, además) y viene a ser, lo que tanto se ha oído estos días de campaña: que era la preparación, la rampa de salida para que Feijóo consiga llegar a la Moncloa. Ya se verá si da para tanto, pero desde luego en Aragón y en España, el relato ha funcionado. El de la Moncloa tendrá que ser mayor.