Elecciones generales: hay partido

Una excelente decisión la de Pedro Sánchez convocando elecciones generales para el 23 de julio. El PP y Vox la aplauden pero me consta que lo hacen con la boca pequeña de quienes saben que los números no les dan para llegar al mítico 176 que permite formar gobierno. A la derecha y a la extrema derecha les hubiera encantado haber dispuesto de más tiempo para seguir socavando al gobierno de coalición a la vez que formaban los suyos tras sus indiscutibles resultados electorales del pasado 28M. Y a la izquierda del PSOE también les coge con el pie cambiado porque la apuesta de Yolanda Díaz y su proyecto Sumar aún estaba en fases iniciales y ahora toca correr integrando a Podemos en el nuevo proyecto sin disonancias ni codazos que le resten credibilidad.

El PSOE ha perdido poder institucional autonómico después del 28M. Pero la razón no hay que buscarla tanto en su propia pérdida de votos y de escaños que es mínima como veremos, sino en la de sus socios Podemos e IU concurriendo juntos o por separado. En las doce comunidades autónomas donde se acaban de celebrar elecciones, el PSOE pierde 49.377 votos y 12 diputados respecto de los 3.174.712 votos y 238 diputados que tenía anteriormente, mientras que Podemos-IU pierden 420.562 votos y 32 diputados de los 978.899 votos y 50 diputados que habían obtenido en los comicios anteriores. Esta sangría de votos que los ha hecho desaparecer de los parlamentos de Baleares, Canarias, País Valenciano y comunidad de Madrid, dejándolos con una presencia testimonial en el resto, es la que ha llevado a dirigentes como el exjuez, vicepresidente balear y miembro de Unidas Podemos, Juan Pedro Yllanes, a pedir la dimisión de Echenique, Belarra y Verstringe, responsables a su juicio de semejante debacle.

No creo que sea este el momento de pedir dimisiones de la cúpula de Podemos por mucho que se lo merezcan, sino de exigirles que sin más aspavientos ni altisonancias infantiloides se integren en Sumar, junto con el resto de organizaciones existentes en ese espacio político a la izquierda del PSOE o se hibernen al modo de Ciudadanos antes de que el electorado los reduzca a la irrelevancia más absoluta.

La noche del 28M me fui a la cama apesadumbrado, percibiendo una avería en la izquierda que nos condenaba al gobierno de PP-Vox en muchas comunidades y ayuntamientos a la vez que, inconscientemente, había asumido el marco dibujado por la derecha y sus medios de comunicación afines de que esa misma realidad sería la que seis meses después se iba a repetir en el gobierno de España. Sin embargo, cuando en la mañana del lunes analizo la avería plaza a plaza y comunidad a comunidad, compruebo que la vía de agua es mucho menor que la que me quieren hacer creer y que queda mucho partido por jugar. Percibo que el PSOE se mantiene fuerte en todo el territorio y que a su izquierda se está conformando un proyecto liderado por una de las mejores ministras que tiene el actual gobierno progresista de coalición. Y en medio de mis sumas y restas, concentrado en los datos electorales, me comunican que el presidente del Gobierno disuelve las Cortes y convoca elecciones generales para el 23 de julio.

Una decisión tan oportuna como valiente y necesaria para terminar de una vez por todas con la crispación permanente a la que nos tiene sometidos la derecha y la extrema derecha hablándonos de una ETA que afortunadamente ya no existe, de un pretendido pucherazo electoral reducido a cuatro presuntos delincuentillos de diferente pelaje político incluido el PP, de la quiebra de una España cuyas grietas solo las perciben ellos, de delincuentes que aterrorizan las calles de nuestras ciudades por las que solo deben transitar las gentes de derecha ya que los demás no los vemos o de los miles de inmigrantes ilegales que invaden un país tan necesitado de mano de obra. Es increíble porque a la vez que mienten o exageran con esas pretendidas calamidades, niegan que la inflación está bajando considerablemente y es la menor de Europa, que tenemos el mayor número de trabajadores dados de alta en la Seguridad Social de toda la historia de España —más de veinte millones—, que los empresarios y los sindicatos han pactado una subida salarial del 10% para impedir la pérdida de poder adquisitivo de las familias, que el tope del gas ha ahorrado dos mil millones de euros a los consumidores, que nueve millones de jubilados y pensionistas han visto incrementada su pensión un 8,5% igual que la inflación acumulada de 2022, que hay cuatrocientas mil familias más que están protegidas por el ingreso mínimo vital, que los trabajadores ganan 265 euros más al mes que hace cuatro años gracias al aumento del salario mínimo, que hay dos mil millones más para becas y además un millón de estudiantes cuentan con una ayuda complementaria a su beca, que el empleo temporal entre los jóvenes menores de 30 años se ha reducido del 60 al 36%, que los contratos indefinidos llegan al 84%, catorce puntos más que antes de la Reforma Laboral, que...

No. De estas cosas no habla la derecha ni la extrema derecha. No les interesa porque sus mentiras y exageraciones les proporciona rédito electoral y porque nunca reconocerán que este gobierno progresista de coalición ha sacado a España adelante sin dejar a nadie atrás a pesar de pandemias, volcanes y guerras. Eso nunca lo admitirán porque su política es muy mezquina. Pero yo sí lo reconozco y me gustaría que mis vecinos y amigos también lo supieran y lo valoraran.

Hay partido y lo vamos a ganar.