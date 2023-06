Mentir es rentable electoralmente

Nuestra democracia está tocada, o mejor, profundamente enferma. Se ha institucionalizado la mentira. Una ínclita política dice: «ETA sigue viva». «Está en el poder, vive de nuestro dinero, mina nuestras instituciones, quiere destruir España, privar a millones de españoles de sus derechos constitucionales y provocar una confrontación». Es una mentira sin más. Usar la palabra fake newses un eufemismo. Y la mentira la dice y la vuelve a repetir una vez tras otra. Es lo mismo que decir «está lloviendo a cántaros», cuando hay un sol radiante. O que 2+2= 5. Y no pasa nada. En otras épocas el mentir era una afrenta, por la que sentíamos una profunda vergüenza. Hoy se miente con descaro y sin recato alguno. Y no pasa nada. Todavía más, es que es muy rentable electoralmente. Es un escarnio lo de esta ínclita política, que pueda alcanzar tantos votos. Es una muestra de la degradación del espíritu crítico de la ciudadanía de la capital de España. ¡Qué contraste! En noviembre de 1936, cuando una lluvia de obuses caía sobre la Gran Vía y León Felipe y Rafael Alberti le apremiaban para que accediera a huir a Valencia con el Gobierno de la República salvando así su vida y la de los suyos, Antonio Machado escribió unos versos dramáticos: «Madrid, Madrid, ¡qué bien tu nombre suena / rompeolas de todas las Españas! / La tierra se desgarra, el cielo truena, / tú sonríes con plomo en las entrañas». Estremecen estas palabras.

En su ensayo Looking Back on the Spanish War (Rememorando la guerra española), George Orwell imaginaba «un mundo de pesadilla donde el Líder, o alguna camarilla gobernante, controla no solo el futuro sino también el pasado. Si el Líder dice que este o aquel acontecimiento ‘nunca sucedió’, pues nunca ocurrió. Si dice ‘dos y dos son cinco’, pues dos más dos son cinco. Esa posibilidad me asusta mucho más que las bombas». Y decir que ETA existe es lo mismo que decir dos más dos son cinco. Y muchos ciudadanos no solo se lo creen, es más, lo defienden con auténtico furor. Mas obligar a los ciudadanos a decir mentiras como si fueran verdad es una forma de control psicológico común a todas las dictaduras. Como argumentaba Spinoza, que un hombre se vea obligado a hablar conforme a los dictados de un poder supremo es una gravísima contravención de su «inalienable derecho natural» a ser «dueño de sus propios pensamientos». Como dijo el gran periodista argentino asesinado por la Junta Militar de Argentina Rodolfo Walsh en el año 1977: «Creo, con toda ingenuidad y firmeza, en el derecho de cualquier ciudadano a divulgar la verdad que conoce, por peligrosa que sea».

En su diario, Winston Smith (es un personaje ficticio y protagonista de la novela 1984 de George Orwell) escribe: «La libertad es la libertad de decir que dos más dos son cuatro. Si se admite esto, todo lo demás llega por descontado». Al final de la novela, su resolución se ha visto completamente mermada por las torturas, y Smith acaba escribiendo inconscientemente la ecuación «2 + 2 = 5» con el dedo en una mesa cubierta de polvo. Lamentablemente en muchos medios españoles, algunos periodistas tienen que comportarse como Winston Smith. Los Carlos Herrera, Ana Rosa Quintana, Vicente Vallés, Francisco Marhuenda, Antonio García Ferreras… Hay dos, cuyos nombres no quiero citar: uno dirige un auténtico panfleto digital, plagado de mentiras; y el otro, de ya larga trayectoria radiofónica, que desde hace décadas siembra crispación a raudales en la sociedad española y que por ello es premiado por otros medios. Para todos ellos, me parece muy apropiada la frase de Upton Sinclaire: «Es difícil conseguir que un hombre entienda algo, cuando su salario depende de que no lo entienda».

Como dice Pablo Vallín, «se diría que a muchos periodistas, entre los anteriormente citados, se les cayeron hace tiempo tres letras y que hoy son peristas, claves en esta conjura. Porque, ¿de qué sirve un viejo vídeo de Cristina Cifuentes obtenido de forma ilegal en un supermercado sin una televisión dispuesta a difundir el escarnio durante una mañana entera? Y quién no recuerda: ‘Inda, voy con ello, pero esto es demasiado burdo’. O a Ana Rosa Quintana, que presentó el programa con más audiencia de la mañana en España, volvía a difundir el bulo de que el responsable de las residencias de ancianos en Madrid era yo, y no la señora Ayuso», aseguró Iglesias.

Decía el periodista de ficción Will McAvoy: «Si a sabiendas dejas que alguien mienta en tu programa, quizá no seas un camello, pero sin duda eres la persona que lleva el camello en el coche». El periodismo es libre o es una farsa.

En cuanto a la ciudadanía, si está impregnada de los valores democráticos –ya llevamos unas décadas de democracia–, por simple higiene democrática, debería castigar a determinados periodistas y programas, simplemente con no verlos ni oírlos. Si a pesar de estos casos flagrantes de informaciones falsas, o mejor, no veraces, persiste en consumirlas, allá cada cual. Si los ciudadanos no castigan algunos comportamientos mediáticos, se refuerzan los hábitos antidemocráticos. Por ello, la clave más profunda para salvaguardar la democracia es cultivar, desarrollar una ciudadanía madura, crítica, imbuida de los valores de justicia y de dignidad. Y aquí es fundamental la educación: en la escuela, los medios, la familia, y en cualquier institución con capacidad de influencia.