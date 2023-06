Poderosa soledad

Afirma el escritor Mircea Cãrtãrescu que el poeta no es un inadaptado con la cabeza en las nubes y que los poetas ya no tienen estatuas, como en el siglo XIX, ni reputación, como en el siglo XX. Y sin embargo, qué necesaria es la poesía y qué necesarios son los inadaptados que nos hacen cuestionar nuestra propia pertenencia. Estoy viendo una serie británica que tiene como protagonistas a dos jóvenes que, por diferentes razones, no terminan de encajar ni encontrar su lugar en el mundo. Somewhere Boy nos muestra, desde el primer minuto, la experiencia de Danny, secuestrado en su propia casa desde que era apenas un niño, encerrado por su padre tras sufrir una traumática experiencia, en un deseo de protegerlo de los monstruos exteriores.

Un padre sobreprotector y con un amor monstruoso, aunque amor al fin y al cabo. Un hijo que crece sin conocer nada más que las paredes de su casa, la vida que le presenta su padre, única referencia de amor enfermizo y asfixiante y u nos códigos que se rigen por las películas clásicas. Por otra parte su primo Aaron, con quien después va a vivir, es la otra cara de la moneda, la prueba de que la falta de amor también te puede llevar a sentirte un bicho raro y a pensar que no mereces nada, la prueba de que estando fuera también puedes vivir encerrado y que la juventud y la adolescencia son en sí mismas un sótano oscuro donde viven secretos y falsas creencias. Ambos se enfrentan a la labor de reconstruir su historia y bajar del pedestal a padres que por exceso o defecto son responsables de irresponsabilidad afectiva. La poesía resulta subversiva en los mundos sometidos a un control estricto. Quizás por eso me gusta tanto Somewhere Boy, porque me interesa todo lo que tenga que ver con otras maneras de descubrirnos. La serie me hace pensar también en esos mundos ficticios que esta vez sí, padres responsables, crearon para nosotros. Sitios que son memoria y a los que perteneceremos siempre. Una terraza convertida en sala de juegos infantil, un coche en el que se escuchan cuentos en un radiocasete, el armario en el que en lugar de monstruos viven las chaquetas de punto que tu tía te hizo a mano. La importancia de tener recuerdos, y sobre todo la importancia de no tener que derribarlos, de poder sumar lugares a nuestra vida y no arrancarlos como quien arranca una muela para limpiar la infección. La importancia de reconciliarnos con el lugar del que venimos. Ya nos lo decían de pequeños: déjate la herida al aire, se tiene que secar.