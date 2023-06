¡Más difícil todavía!

Todas las noches previas a la mañana en que escribo las líneas que componen este pequeño espacio, me desvelo. Por la tarde doy vueltas a la cabeza y después, ya acostada, siguen las vueltas y una inquietud amansada que intenta acertar a la hora de decidir cuál será el tema al que dedique mi opinión. Ahora, mientras llueve, me digo: Si una decisión tan irrelevante como esa me trae de cráneo por algunas horas, y rumio antes durante días, no podría ser yo presidenta de ningún gobierno. ¿Cómo sería capaz de alterar los planes de 46´8 millones de personas? ¿Votar en pleno verano? Antes, no hace tanto a decir verdad, el verano era sagrado. Es más, usábamos el verbo veranear, es la única estación con verbo propio, salvo para los osos y algún otro animal que disponen del invierno a su antojo e hibernan. En el tiempo al que me refiero, el de la infancia y la adolescencia de muchos de nosotros, había días en que los informativos y los periódicos tenían dificultades para llenar sus hojas y horas, a veces más bien parecían verse obligados a rellenarlas como buenamente podían. Nada que ver con lo que ahora pasa. El descanso era sagrado, en parte porque la familia lo era y a nadie se le ocurría transgredir esas interminables semanas llenas de luz. Unos, entregados al letargo y a la lectura lenta; otros, a viajar, descubrir y descubrirse; y los más, a volver al pueblo de sus mayores, un pueblo que esperaba paciente entre patrón y patrón, verano y verano, para llenarse de encuentros y júbilo. La vida parecía transcurrir más lentamente entonces, y claro, a veces lo que parece es lo que es. Hoy de todos es sabido que el próximo 23 de julio se vuelve a votar en España. ¡Qué fatiga! Sin Consejo de ministros que valga, se nos comunica que el 23, se quiera o no se quiera, muchos verán, o veremos, alterados nuestros planes de vacaciones. Ahí andamos todos esperando el sorteo de las mesas electorales. Algunos han calificado la decisión de audacia política, otros de contraofensiva, como siempre pareceres los hay para todos los gustos. A mí, con perdón, me parece una falta de respeto. Puedo llegar a imaginar los distintos motivos que sustentan tal premura, pero ni siquiera esos me parecen suficientes. La mayoría de nosotros no vemos en la política una agencia de colocación temporal, pero se diría que los hay que sí. A ninguno de nosotros se nos escapa el hecho de que los 8.131 municipios mueven mucho, y no sólo pasiones ideológicas. Otro tanto puede decirse de las 17 comunidades autónomas. Es humano y realista percatarse de que la política se ha convertido para algunos en una empresa. El resultado de las elecciones del 28 de mayo ha puesto de patitas en la calle a unos cuantos, mientras que otros son recibidos con los brazos abiertos. Supongo que algo similar ocurrirá el 23 de julio. Intrínsecamente no hay nada de malo en ello, en realidad el movimiento, el cambio, es el sentido de la democracia, y de todas las cosas vivas. No reside ahí mi preocupación, incluso mi queja, sino en lo poco que parecen importar nuestras vidas, nuestro tiempo de retirada y descanso, en ese tablero político en que sólo somos los peones.