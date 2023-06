Aragón va a vivir unos largos días de negociaciones

No hay que llevarse las manos a la cabeza porque Jorge Azcón, presidente del PP, ganador de las elecciones del 28M y, salvo gran sorpresa, presidente del futuro Gobierno de Aragón, y Javier Lambán, presidente en funciones de la comunidad y líder del PSOE, anden estos días con tiras y aflojas para llegar unos u otros a pactos poselectorales. Es lo normal y más con lo que desvirtúa tener convocadas unas elecciones generales para el 23 de julio, en el que sus dos partidos se van a jugar gobernar España. Lo ideal sería que hubiera celeridad porque Aragón no puede frenarse, pero eso va a ser imposible porque a la mayoría le interesa alargar las negociaciones hasta después de la fecha decisiva del 23J. Y unos y otros juegan con eso. Es cierto que igual es pronto para hablar de traspaso de poderes porque aún no se sabe cómo va a ser investido el líder del PP. Pero eso no quita para que los socialistas escuchen al partido ganador, igual que el resto de formaciones que han logrado escaño en las Cortes. Es evidente que Azcón gobernará. Sería mejor sin Vox que con la extrema derecha, pero ya se verá. De momento, el 17 de junio se verán algunos pactos en los ayuntamientos y el 23 de junio la elección del presidente y la Mesa de las Cortes adivinarán cómo van las negociaciones. Pero aún quedará un largo trecho. En la Diputación de Teruel, en las comarcas y en la DGA. Serán muchos días, y eso también es un riesgo, pero lo que no le conviene a Aragón es alterar su estabilidad. Aún con cambio de ciclo.