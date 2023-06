El crecimiento imparable del fútbol femenino

Este domingo, el fútbol femenino en España subió un escalón más en su ya imparable crecimiento con la segunda Champions obtenida por el FC Barcelona en Eindhoven. El fútbol femenino se acerca ya a algunos deportes (como el tenis o el atletismo) en el que las deportistas llevan años de ventaja en la conquista de un papel protagonista. Ha atraído patrocinadores y ha conseguido un nivel de exposición mediática con el impulso de medios, no todos, que han entendido la significación del fenómeno. Los comentarios despectivos sobre el nivel competitivo o los comentarios misóginos ante cualquier conflicto de vestuario siguen aflorando, aunque empiezan cada vez más marginales. Con todo, aún se está lejos de poder mirar de tú a tú al fútbol masculino en términos de audiencia televisiva o volumen de negocio. Pero en otros aspectos el fútbol femenino puede dar lecciones. En cuanto al comportamiento de las jugadoras, el ambiente de deportividad que se percibe en el césped y en las gradas, el compromiso de las deportistas con diversas causas o la capacidad de atraer a nuevos públicos jóvenes sin necesidad de recurrir a creaciones mediáticas que poco tienen que ver con el deporte. Pero cada salto adelante requiere una apuesta que a veces no tiene rendimiento inmediato. Algunos de los clubs pioneros en el fútbol femenino no creyeron realmente en él cuando empezó a dar pasos hacia la profesionalización y desaparecieron del primer nivel.