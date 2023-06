Leyendas distópicas

No me diga que no, ¡Menudos tiempos nos está tocando vivir! Todo trastocado. Será la edad, será que, como cantaba Mercedes Sosa, «cambia, todo cambia»; será que el mundo se ha puesto del revés, o que ya no entiendo nada o casi nada, que no es lo mismo, pero es igual. Por poner un ejemplo, decía nuestra representante en el certamen de la canción de Eurovisión, Blanca Paloma, que «quizás el concurso no esté preparado para el espacio íntimo y de trance que hemos creado». Yo diría que es justo al revés, que somos nosotros los que, año tras año, ya que mantenemos la decisión de participar en esa competición en la que vota gente de toda Europa, nos tenemos que adaptar a los requerimientos del respetable, salvo que, legítimamente, decidamos que nos da absolutamente lo mismo y que vamos a presentar las canciones que nos dé la gana sin intención ninguna de ganar; con la única intención de ponernos el mundo por montera y llevar algo que represente nuestro estar y ser.

El día que oí la canción que nos iba a representar y que sonaba algo así como un tema de los años 20 o 30 del siglo pasado, con unos arreglos musicales que la modernizaban, tuve claro que lo teníamos más que claro. Apareció en la memoria de los que tenemos edad suficiente el recuerdo de Remedios Amaya y, consecuentemente, intuíamos con certeza que no ganábamos ni de coña. Sólo es comprensible la sorpresa de los que entienden que la experiencia previa de sus coetáneos tiene la misma función que determinados tipos de papel. Pero a lo que voy en este artículo y que es el motivo por el que he comenzado como he comenzado. El problema, en muchas ocasiones, no lo tiene el mundo que nos rodea, lo tenemos nosotros y tiene que ver con nuestras expectativas y nuestra propia capacidad para conocer quiénes somos, qué queremos, dónde estamos y dónde queremos estar. El segundo problema que quiero plantearle hoy es que, a menudo, nos creemos que pensamos por nosotros mismos, pero por las rendijas de nuestras entretelas algunos consiguen que hagamos pasar por pensamiento propio todo tipo de patrañas tan increíblemente espectaculares como sin talento. Creo que la pandemia del Covid-19 nos ha hecho mucho daño. Una de sus características más dañinas es que ha convertido en creíble cualquier escenario distópico porque hemos pasado por una experiencia colectiva que parecía uno de esos experimentos televisivos de las últimas décadas. Es como si nos hubieran metido en el piso de Gran Hermano o en el escenario del Show de Truman. Si nos hubieran dicho que íbamos a vivir una experiencia así, habríamos mandado al mensajero de turno a la consulta de salud mental de guardia más cercana. Y aquí estamos ahora, dando crédito a todo tipo de insensateces divulgadas a través de la selección de noticias de Google, Edge o cualquier otro tipo de nuevo medio de difusión de bulos transmitidos a través de titulares sorprendentes y alarmantes. Hay algo nuevo en el ambiente y es que creemos que todo tipo de situaciones es posible; pero lo digo desde ya, las estelas que dejan los aviones en el cielo las llevan dejando no desde que el gobierno ha dado orden de gasearnos para el control de las masas, sino desde que los aviones se mueven con propulsión a chorro, ni más ni menos que los fuegos artificiales que inventaron los chinos hace un buen rato. Es verdad que se trata de pensar por uno mismo, que todo se puede poner en cuestión, que hay que tener espíritu crítico, pero esa capacidad de cuestionarlo todo pasa, en primer lugar, por uno mismo y saber que las ocurrencias que, a menudo, nos pasan por la cabeza, no son el paradigma de la nueva universalidad. Como decía el divulgador científico Jorge Wagensberg la clave del conocimiento no está en encontrar respuestas a lo que no entendemos si no en acertar con las preguntas. Necesitamos distinguir entre el trigo y la paja, entre todo tipo de interesada leyenda distópica y la vulgar y no tan vulgar realidad.