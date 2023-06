Las flores no se comen

"Vox Huesca no tiene líneas rojas, pero sí líneas verdes. Una de ellas es el festival Periferias, que solo sirve para regar a culturetas progres con cientos de miles de euros. Quien quiera gobernar con nosotros, deberá ponerle fin a este despilfarro" (y le siguen un emoticono de un billete y una llama). Este tuit es de la cuenta oficial de Vox Huesca del 31 de mayo, y da idea de por dónde van las líneas de gobierno del partido en un feudo que ha sido históricamente del PSOE. El ayuntamiento queda así: de 25 escaños posibles, 12 son para el PP; 10 para el PSOE, y 3 para Vox. Y no hay más. Había cuatro partidos más a la izquierda del PSOE, pero por lo que sea decidieron ir cada uno a su bola y ninguno ha conseguido el 5% de votos necesarios para tener representación. Oye, al votante hay que ponérselo fácil, como hace la derecha. Total, que ese es el panorama político que ha quedado, y como se ve fuerte, Vox ya va enseñando por dónde van a ir los tiros: muera la cultura, abajo la inteligencia. No seré yo la que defienda el festival Periferias, que se defiende solo. Pero este tuit me ha hecho reflexionar. ¿Qué opinará Vox de Zaragoza Florece, que organiza la futura alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca? ¿Le parecerá también un despilfarro derrochar dinero en flores, que ni siquiera se comen? Lo digo porque como Vox y PP están bailando el minué de si entran, salen, apoyan, se abstienen, es por saber qué va a pasar con nosotros los ciudadanos, que tenemos intereses plurales y diversos. Por ejemplo, ¿qué le parece a Vox la Feria del Libro? Que eso sí que es un nido de culturetas progres. Oye, por lo que sea, de repente me interesa mucho saber qué opina la ultraderecha de la cultura.