Entre tanto enredo de Lambán con sus propuestas de arrinconar a Vox, como si no tuvieran más diputados que sus habituales socios de Podemos o Chunta, o el desplante que le hace a Azcón para seguir estirando algo inevitable; está el lío originado con Pilar Alegría cuando estaba claro que Ferraz se saldría con la suya. Como siempre lo ha hecho con Lambán.

Es ya postcampaña electoral y los resultados están más que claros. Pero Javier Lambán sigue en sus trece, como el vilipendiado papa Luna. De una campaña para el olvido por parte del líder socialista, donde la inició desterrando la unión de estaciones y terminó con las sombras sobre las renovables; llega el turno de los tiras y aflojas para retrasar lo inevitable. Nadie duda que Jorge Azcón será presidente de Aragón; con unos u otros. Con Vox o el tándem de Guitarte e Izquierdo. Por lo que tanto enredo no se explica y más con las cercanas elecciones generales. Conviene negociar con rapidez, pactar el menudeo de cargos y comarcas y centrarse en lo importante que es seguir impulsando una comunidad que no puede frenarse.

No es razonable alargar las conversaciones o negociaciones más allá del 23J. El traspaso de poderes debería tener ya un horizonte y que los partidos empiecen a escenificar su puzzle del poder. Entre tanto, Lambán debería sentarse con Azcón y no jugar al escondite. El partido ganador siempre propone una ronda de consultas con todos los partidos con representación, aquí y en cualquier lugar. Por lo que esta dejación de funciones de Lambán no se explica. Llegará el 17 de junio y los ayuntamientos tendrán la ruta despejada. En el caso del PP, sin Vox. En la DPT, comarcas o la DGA, ya se verá. No debería caerse en la inestabilidad y el histrionismo. La moderación debe ser la ruta que seguir.