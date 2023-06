¡La que se avecina!

Pablo y Miguel Ángel hace tiempo que no se ven, desde la universidad. Se han encontrado en el cumpleaños de un amigo común y hablan de cómo les va. Al final de la tarde con dos gin tonic de por medio se desahogan un poco.

Pablo le cuenta que su vida no va bien. «Desde que me despidieron encadeno un contrato basura tras otro. A ver si me hacen fijo de una vez. Eso me han prometido. Si te digo la verdad, lo de la reforma laboral no me lo creo. Además, te-nemos a la abuela en casa porque no nos llega para una residencia privada, y en las públicas estamos en lista de espera desde hace dos años. Con su pensión y el trabajo de mi mujer vamos aguantando; pero con dos críos pequeños la vida es dura. Ya sabrás que Almeida ha dejado a 10.000 niños de Madrid fuera de la lista de espera en las guarderías públicas. Todo lo están derivando a la privada. Fíjate que hace un año Aurora –¿Te acuerdas de mi mujer?– tuvo que abortar porque hicimos cuentas y con tres no nos llegaba para pagar la hipoteca. En fin, que estoy desesperado. Este país se va a la mierda. Perdona el rollo. Y a ti ¿qué tal te va?»

Miguel Ángel sigue con atención el relato de Pablo y le indica que mejor salir a la terraza a fumar un cigarrillo. «Es que a mí estas cosas que me cuentas me ponen muy nervioso». Pablo acepta y coge uno con mano temblorosa. Hoy hace justo un año que dejó de fumar. Por los niños y por cuidarse un poco. Ambos amigos son todavía jóvenes, aunque ya han estrenado los cincuenta.

«Pues casi me da vergüenza confesarlo pero no me puedo quejar. Ya sabrás que mi padre al jubilarse me dejó la riendas de la empresa. Y vamos pillando una concesión tras otra. Madrid es la hostia. Ahora estamos con el tema de la remodelación de las plazas. Ya sabes, todo cemento y diseño metalizado para dar hilos de sombra, cuatro arbolitos y bancos de cemento también. ¡Increíble! pero a los ayuntamientos les encanta el modelo. Se llama Plan de regeneración de la escena urbana. Al hijo mayor, la Comunidad de Madrid le concedió una beca para seguir estudiando en el centro privado, carísimo, al que le llevamos. Y si te soy sincero es mal estudiante; pero si regalan las becas, no vas a decir que no. Ya es hora de que piensen en nosotros. Ayuso, nos defiende contra viento y mareas. Ya está bien de tanta ayuda social a los incompetentes o a los emigrantes que llegan con toda su parentela a vivir del cuento. No es de extrañar que la Sanidad vaya fatal y deriven cada vez más a las clínicas privadas. La excelencia hay que pagarla, Pablo. Se acabó el cachondeo. Hay que aprovechar y derogar todo lo que la izquierda llama avances de progreso».

–Si me permites la pregunta, Pablo. ¿Tú qué has votado?

–Pues al PP y a Vox, a ver si ponen orden en todo este caos.

–¡En serio! pensaba que tú, tal y como estás, votabas socialista.