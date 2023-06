Luchar contra el eufemismo

El neoliberalismo nos ha impuesto que la realidad es la que es y no se puede modificar. Si queremos salir de este largo túnel, es imprescindible combatir el eufemismo, el cual delata siempre temor a la realidad, deseo vergonzante de ocultarla, antifaz de lenguaje impuesto a su rostro verdadero, y, en definitiva, afán de aniquilarla. Pero lo que existe no se borra con la palabra. El eufemismo no solo es hipocresía. Es tecnología de poder, técnica de mando. Es una forma de denegación, esa clase de razonamiento que «puede decir lo que dice solo de manera que tienda a demostrar que no lo está diciendo». Del mismo modo, se producen situaciones de dominio en las que el poder solo puede ejercerse siguiendo modalidades que tienden a mostrar que no se está ejerciendo. Lo ilustró espléndidamente George Orwell cuando en su novela 1984 inventó la «neolengua, en la que el Ministerio de la guerra se denominaba «Ministerio de la Paz», el de la represión «Ministerio del Amor», el de manipulación de noticias y de desinformación «Ministerio de la Verdad». Orwell resumió perfectamente el propósito del lenguaje político: «está pensado para conseguir que las mentiras parezcan verdaderas y los asesinatos respetables».

Un espléndido ejemplo de neolengua es la palabra «reforma». Parece el bálsamo de Fierabrás, para solucionar todos los problemas económicos, el apelar a «reformas estructurales». Hasta hace unas décadas, reforma era todo aquello que mejoraba y propiciaba el bienestar de las personas, pero hoy reforma es una amenaza que se lanza sobre la gran mayoría. Cuando desde el ámbito político, mediático y económico nos hablan de reforma de las pensiones, todo el mundo entiende que se van a producir recortes de ellas o privatización de las pensiones públicas. Si nos hablan de reforma del Estado de bienestar, se recortarán las protecciones sociales. Si es reforma de la sanidad pública, todos tenemos claro qué significa. Por ello, si te cruzas con un reformista por la calle, lo mejor es cambiarte de acera. En este Occidente, profundamente pluralista, es una sociedad en la que todos tenemos las mismas opiniones, o lo que es lo mismo, es obligatorio: aceptar el dogma del libre mercado; no tener ideas ni propósitos que no sean moderados; y ser proamericano incondicionalmente y denunciar el mínimo indicio antiamericano. Si hay un ejemplo contundente de eufemismo, se manifiesta en el ejercicio del imperio por parte de los Estados Unidos: mejor dicho, el eufemismo es la forma de imperio que han impuesto al mundo. Primeramente, porque es un imperio que se niega a ser denominado así. Todavía más, el imperio se oculta ante sus propios ciudadanos: la mayoría de los estadounidenses no admite –o no desea admitir– que su país domina al mundo a través de su poderío militar. Debido al secretismo de su gobierno, los norteamericanos desconocen a menudo el hecho de que este posee bases militares, es decir cuarteles, en cada rincón del planeta. No se percatan de que la gigantesca red de bases militares estadounidenses a excepción de la Antártida, presente en todos los continentes, constituye una nueva forma de imperio. Como señaló en 2015 George Friedman, un asesor político y fundador del think tank Stratfor, EEUU controla todos los océanos del mundo, algo que no ha ocurrido nunca. Por ello, está capacitado para invadir a otros países, pero ellos no pueden invadirlos a ellos. Tiene 800 bases militares en 80 países. Cerca del 95% de las bases militares del mundo en el extranjero, con un gasto de 150.000 millones de dólares al año. Gran Bretaña tiene siete. Francia cinco en antiguas colonias, y Rusia ocho en antiguas repúblicas socialistas y una en Siria. Y de esta realidad no solo los estadounidenses, sino que tampoco los ciudadanos de buena parte del mundo no se percatan, porque hay una razón eufemística: en otros tiempos, cuando un Estado mantenía bases militares en otros países, se decía que los «ocupaba»; hoy los «defiende» (cierta evolución anticipada en el sentido eufemístico ya la habían creado y divulgado antes los imperios cuando «protegían» las colonias, a las que llamaban «protectorados». Ejemplo: Protectorado español de Marruecos. Estos Estados, como España, defendidos, protegidos, cuidados, arropados, no son «súbditos» como en los antiguos imperios, sino «aliados»; este recurso lingüístico ya había sido utilizado por los antiguos romanos. Tras el colapso de la Unión Soviética, la ideología de «lucha contra el comunismo», ya no servía para disimular los motivos imperialistas, por lo que tuvieron que ser recubiertos con un idealismo moral estadounidense: luchar por la libertad, la democracia y los derechos humanos. Para eso invadieron precisamente Irak, Afganistán y Libia. Dejemos la falacia del idealismo moral y de una «hegemonía benévola» como legitimadora para la opinión pública, ya que lo que hay debajo es imperialismo puro y duro. Hay que luchar contra esta perversión del lenguaje, que es en definitiva el eufemismo, que lamentablemente parece un aspecto marginal del choque ideológico. En realidad, es la única arma conceptual de la que disponemos para quitar los velos a la realidad. ¿Qué han hecho los grandes pensadores subversivos en la historia más que desenmascarar los eufemismos? Dice bien Emilio Lledó, «si nos acostumbramos a ser inconformistas con las palabras acabaremos siendo inconformistas con los hechos».