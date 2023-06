El sonido del silencio

Durante una reunión esta semana, Itziar Luna lanzó la bomba, –"Debemos dejar espacio entre las mesas, es el lugar donde trabaja el silencio". No sé si les pasará a ustedes, pero algunas frases se quedan en mi cabeza retumbando de forma atronadora y repetitiva, como si supieran que han llegado a mí para algo más que para trasmitirme un mensaje.

Efectivamente, el silencio dice mucho, y a día de hoy lo acallamos de mil maneras, parece que temiéramos su ausencia de palabra, o su mensaje interno, pues en muchas ocasiones nos dice lo que no debemos hacer, o mucho peor, lo que no debimos decir.

Yo trabajo el silencio de forma consciente. Lo tengo cuando lo busco y lo rehúyo cuando no me siento preparado para él. Mil pensamientos por segundo esto no es vida... dice nuestro querido Kase.O, y más o menos eso vivo yo con el silencio. En ocasiones, el silencio me permite viajar entre ideas y conceptos que se agolpan en mi cabeza, pero otras veces necesito estar en foco con una idea o un concepto, si necesito estar enfocado a mí me funciona mucho mejor la música de Lang Lang que es silencio.

El silencio me permite escuchar, pero no enfocar, puede sonar raro, pero así es para mí. Cada uno tenemos nuestros propios sistemas, y es fundamental conocernos para saber cuáles nos funcionan mejor.

En muchas ocasiones se me puede ver caminando por la ciudad con los auriculares al máximo volumen, la mirada puesta en el suelo y pasándome algo de mano en mano de manera compulsiva, no lo hago intencionadamente, pero en esos momentos no veo a nadie, solo estoy yo, tratando de poner toda mi energía en un único punto como si fuese un rayo láser, tratando de hacer posible lo imposible.

El silencio visto como espacio fue lo que me inspiró, fue el concepto que saqué de lo que nos dijo Itziar. Efectivamente, en el nuevo espacio para Moonlight necesitamos expresar muchas cosas, y tenemos tanto que decir que podríamos llegar a saturar o agobiar si volcásemos toda esa información en el local. Por eso me alegra saber que tendremos espacios que contarán sin decir nada, y otros que hablarán por sí solos, pero dejando que las cosas sucedan de manera natural y sincera, como siempre hemos sido, pero ahora mucho más maduros y seguros.

Tuvimos una reunión que jamás olvidaré, cinco personas expresando y sintiendo emoción con un mismo proyecto, nuestro proyecto, el de todos. No hubo silencio en esta reunión, pero estuvo presente todo el rato. La nada que lo llena todo, la paz que incomoda y sana en función del instante. Ahora quedaré en silencio observando la hoya en el fuego, mientras hierve el agua para la pasta y pienso en todo menos en pasta, en todo menos en el silencio.