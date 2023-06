Del Aquarius a La Balsa de la Medusa

Pedro Sánchez llegó al poder presentando su ejecutivo como «el gobierno de la dignidad». La justificación era la corrupción del PP y la necesidad del respeto a las instituciones. Rescataron un barco de migrantes: «La decisión del Aquarius me hizo sentir reconfortado con la política, por la capacidad de cambio que nos ofrece a quienes tenemos responsabilidades, sobre todo desde el Gobierno», decía el presidente de sí mismo en Manual de resistencia. (A su favor, señalaré que firmó el libro pero no lo escribió.) Dijo que no pactaría con Podemos; pactó unas horas después de repetir las elecciones. Alertó del peligro de la ultraderecha; su repetición electoral permitió que Vox pasara de 24 a 52 diputados. Sobre la corrupción, lo más llamativo son las leyes ad personam para favorecer a sus socios. Sobre el respeto institucional, Dolores Delgado (exministra de Justicia, exfiscal general del Estado) se ha convertido en fiscal general de memoria democrática a propuesta de su sucesor, con la mayoría del consejo fiscal en contra y con un conflicto de intereses claro. (Por razones de economía, uso los ejemplos como sinécdoques.)

La causa feminista era otra de las apuestas de la coalición: el resultado fue una reforma legal, impulsada porque se consideraba que un castigo por una violación en grupo había sido demasiado leve, que ha rebajado las penas a más de mil agresores sexuales. El presidente del gobierno intentó escurrir el bulto, como si solo fuera responsabilidad de Unidas Podemos. UP no admitía el error, mientras cada día se producían nuevas rebajas de condenas; el presidente se mostraba incapaz de cesar a miembros de su gobierno. En su Manual, Pedro Sánchez reivindicaba a los militantes frente al aparato; ahora vemos que eso era hasta que controlase el aparato él, como revelan las decisiones de Ferraz frente a federaciones socialistas de varias comunidades autónomas, entre ellas Aragón, con medidas tan inexplicables como el veto a Ignacio Urquizu. A la vez, el «proceso de convergencia de la extrema izquierda» se convierte en un cruce entre La vida de Brian y una snuff movie, donde el empecinamiento, el personalismo y el deseo de humillar al supuesto compañero de viaje son más evidentes que cualquier diferencia ideológica. Son hechos y tendencias obvias desde hace tiempo, pero parecían compensarse con otras cosas; y las ignoraba un equipo de análisis y propaganda que, como dice Jorge San Miguel, parecía intoxicado por su propia mercancía y se encuentra ahora en estado de shock. Quien conozca a Sánchez sabe que no se le puede dar por derrotado, pero se percibe una sensación de desánimo, como si la izquierda temiera un mal resultado en las elecciones y, como en las tragedias, se empeñara sin querer en precipitarlo: hemos pasado de la celebración del Aquarius a La balsa de la Medusa.