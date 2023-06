La gran ausente de las elecciones autonómicas y municipales del pasado 28 de mayo fue la economía. Contra todo pronóstico, la inflación, los datos del paro, el coste de las hipotecas, las cifras macroeconómicas y, por tanto, lo que históricamente han sido las cosas del comer y lo que suele dar la llave de un Gobierno o privarle de él a cualquier candidato, ha quedado difuminado, borrado del mapa de la última campaña electoral. El tsunami, en definitiva, ha arrasado con una de las principales preocupaciones de los ciudadanos, según el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS).

Fue James Carville, asesor del demócrata Bill Clinton, quien en la campaña de 1992 sacó a relucir la famosa frase: «!Es la economía, estúpido!» Pues bien, desde entonces han pasado más de 30 años, el tiempo suficiente como para que la política haya dado un brusco cambio de rumbo en su estrategia para atraer o fidelizar votantes. Hace tres décadas, Clinton consiguió llegar hasta el Despacho Oval de la Casa Blanca dejando en fuera de juego a su oponente, el republicano George Bush, que lo fiaba todo a sus éxitos en política exterior, la Guerra Fría o la Guerra del Golfo. Pero se olvidó de lo cotidiano, del bolsillo de los contribuyentes, de sus votantes. Y perdió. «¡Es la economía, estúpido!».

Los ciudadanos, que ahora comienzan a recuperarse de la resaca de los comicios del 28 de mayo, afrontan una nueva reválida en las urnas el próximo 23 de julio, en plena canícula. El resultado es toda una incógnita, aunque Feijóo parece ir con el viento a favor. Mientras, el presidente Pedro Sánchez se debate entre vender gestión –algo que no ha dado un buen resultado en la cita de hace apenas dos semanas– o apelar a las tripas de los electores, al mensaje fácil, a la frase que, aunque no se corresponda con la realidad, consigue vender porque compradores no faltan. Hoy, en el bazar de las redes sociales y en el minuto del telediario, cualquier improperio puede convertirse en un filón para los aspirantes al Gobierno gracias a los eslóganes efectivos y efectistas, que logran mucho más de lo que cabría esperar hace unos años.

El presidente del Gobierno de Aragón en funciones, Javier Lambán, tenía claro hace solo unos meses (cuando los elevados precios amenazaban a empresas y hogares) que la derrota en unas elecciones podía producirse porque los aragoneses fueran a votar con el bolsillo. Nada más lejos de la realidad. El líder de los socialistas, al igual que Sánchez, trataron de combatir ese flanco, el más débil entonces. En España se implementaron medidas como la excepción ibérica, la subida del salario mínimo, el tope del gas, el cheque gasolina o la reducción del IVA. Mientras, en Aragón, se articuló la reforma fiscal, la ayuda de 200 euros para los más vulnerables y la búsqueda de un pacto de rentas para frenar lo que a finales de 2022 todos auguraban: una recesión descomunal. Pero no hubo ni rastro de ella.

Hoy, en cambio, Aragón registra la mayor cifra de afiliados a la Seguridad Social de su historia, está considerada una de las comunidades con menor desigualdad y las inversiones millonarias no han dado tregua en la última legislatura (desde Amazon Web Services al coche eléctrico en Figueruelas, pasando por BonÀrea, y proyectos vinculados al nudo energético de Andorra…). Mientras esto sucede, la previsión de crecimiento de España duplica la media nacional (la zona euro acaba de entrar en recesión), la inflación es una de las más baja del viejo continente, la contratación indefinida ha crecido en 34 puntos, hay casi dos millones más de ocupados respecto a 2018 y tanto el salario mínimo como las pensiones han repuntado en unos 300 euros al mes en en el último lustro.

Las elecciones ya no penalizan ni premian la gestión económica de los gobiernos. Sí ocurrió en su día, pero eso parece solo un vago recuerdo. Hay muchos otros factores que entran en la ecuación. La política y medios de comunicación han logrado introducir otras variables más emocionales y viscerables. Se han convertido incluso en una cuestión de fe, en una posverdad que está de oferta. Todo ha dado un giro de 180 grados. «¡No es la economía, estúpido!» Y tienen razón.