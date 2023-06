Los niños y adolescentes de alienación parental

¿Por qué se pide a los estados miembros de la ONU, entre ellos nuestro país, «que legislen para prohibir la invocación en los pleitos de familia del falso síndrome de alienación parental (SAP)»? ¿Porque hay progenitores que utilizan este concepto falsamente en beneficio propio? Demostrar que realmente es cierto o falso que se ha utilizado el SAP no es fácil, debido a que se suele desarrollar en un ámbito familiar de complicado acceso. En tal caso cuando el problema llega al juzgado, la resolución de los magistrados suele ser imprevisible, y esto puede llevar a cometer errores irreparables en perjuicio de los hijos.

Las características del SAP son muy sabidas: se suele producir cuando en una pareja, en el caso de separación o divorcio, uno de ellos utiliza la técnica de desacreditar al otro progenitor frente a los hijos. Los niños son fáciles de manipular para conseguir de ellos que adopten una visión negativa del padre o de la madre, cuando el progenitor alienante usa maniobras de temor y descréditos hacia el progenitor alienado. Uno de los objetivos que suele perseguir el alienante es captar al hijo o a los hijos para conseguir fácilmente la custodia monoparental. El SAP tiene dos vertientes: real o ficticio. Averiguarlo depende de factores de estudio a través de profesionales, pero debería de ser apoyado por las organizaciones de la salud y situarlo en el diagnóstico que le corresponde para evitar el maltrato infantil. Quienes ejercen el SAP son personas con un importante desajuste o trastorno emocional, sin capacidad para solventar su problema o para lograr una posición de poder con los hijos y obtener beneficios personales.

El psicólogo Manuel Aguilar Cuenca, especialista en SAP, autor de diversos libros y artículos sobre este problema tan extendido en nuestro país, define claramente que el SAP es un tipo de maltrato psicológico realizado por uno u otro progenitor utilizando distintas estrategias de lavado de cerebro a los hijos, para transformar la conciencia de ellos con objeto de cambiar, obstaculizar o destruir sus vínculos. Siendo que son numerosos los casos y habiéndose hecho estudios durante muchos años a niños y adolescentes con SAP, este síndrome sigue teniendo criterios ambiguos que no se corresponden a una etiología. Además es entendido por lo profesionales como una problemática grave situada en el extremo más lesivo para los menores, tanto que hablan de una forma de maltrato. Sería imprescindible que los profesionales de la salud mental, los medios de comunicación y los legisladores trabajaran en un vínculo común para abordar este grave problema. Hoy en día tal como se está actuando hacia los casos de SAP, es inconcebible que no se tipifique para proteger al menor. El conocimiento y la sensibilización social del SAP es imprescindible. Reconocer los comportamientos que ejercen los alienantes con sus hijos e identificarlos para que no actúen en el anonimato, espacio favorable que les proporciona el ámbito familiar, ayudaría a que no pasaran desapercibidos cuando ejercen este tipo de violencia, una solución para proteger los derechos del menor.