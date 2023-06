Cuando la voz propia es ajena

El PSOE sale tocado de este preámbulo veraniego electoral. El aragonés, mucho. Del 28M al 23J están haciendo un complicado y largo recorrido del que no saben muy bien qué les va a deparar y a dónde les puede conducir. Su líder regional, Javier Lambán, pensaba en otro relato hace dos domingos, pero mandó más el de los otros. Amagó con tirar la toalla, como sus compañeros de otros territorios, pero al día siguiente su audaz jefe dio un giro y volvió a dejar todo en el aire. Desde ese momento, hay que esperar a ver qué pasará ese 23 de julio porque los que, como Lambán, piensan que su derrota viene marcada por cuestiones ajenas, también creen que puede llegar una triste victoria según como le vaya al presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez.

Y es que lo que pasó el 28M no tiene nada que ver con la gestión de los gobiernos socialistas. Eso es lo que piensan todos los barones del partido que están culpando a Sánchez de su suerte electoral. Es verdad que el resultado del PSOE aragonés no es satisfactorio pero tampoco horrible. En Zaragoza aguantaron y ahí está Juan Antonio Sánchez Quero, que repetirá como presidente de la Diputación Provincial de Zaragoza. Pero en Huesca el tirón de Miguel Gracia y Fernando Sabés fue nulo y en Teruel la posible delfina Mayte Pérez volvió a cosechar mucha pérdida de votos, como en las generales del 2019. Pero es verdad que lo que se votó el 28M no fue por voz propia sino por voz ajena. No se votó la gestión del cuatripartito sino que se rechazó a Bildu, a Irene Montero, a Ione Belarra, el sólo sí es sí... Uno propone y luego otros disponen.

Con el PP y la derecha arrasando, el líder socialista aragonés se disponía a abandonar. Evidente. No se ha visto nunca en la historia democrática de Aragón que un expresidente se quede a liderar la oposición. También había dicho que no iría al Senado como los anteriores Luisa Fernanda Rudi y Marcelino Iglesias, aunque al final parece que se dispone a tener ese mismo final político. A estos que le precedieron no se les ha visto una gran actividad, un trabajo efectivo en la Cámara Alta, quién sabe si Lambán cambiará el cementerio de elefantes y sacará esa vena reivindicativa territorial que siempre ha tenido para defender la cogobernanza del Estado de las autonomías de la que ha hablado en numerosas ocasiones.

Pero al margen de ese final institucional, está el relevo en el partido. No tiene un sucesor/a claro, por mucho que él hable de diez o doce posibles sustitutos. En este tiempo no ha sabido tejer el pertinente recambio, de ahí que esté interesado en pilotar el futuro del PSOE aragonés. Teresa Ladrero, Ignacio Urquizu, Darío Villagrasa.... Pero también Pilar Alegría, la ministra de Educación y cabeza de lista al Congreso por Zaragoza para el 23J porque así quiere Sánchez, no los socialistas de la provincia. Y ahí hay otra clave en la sucesión. Lambán y los barones socialistas que piensan que han perdido por culpa de Sánchez y su política, creen que después de las elecciones generales, según el resultado, pueden pasar cosas en el partido que les favorezcan.

O sea, que gane Feijóo y que Sánchez tenga que abandonar el liderazgo socialista, con lo que se iniciaría un proceso para celebrar un congreso nacional para elegir otro líder. Y de ahí saldrían después futuros congresos regionales en donde habría que elegir un nombre, antes incluso de 2025. Con lo que no se puede dejar esto al azar, aunque es evidente que volverá a ser la voz ajena la que decida, no la voz propia. Es muy evidente que los barones, Lambán con ellos, van a defender su territorio frente a Ferraz si Sánchez tiene que salir de la Moncloa y, en este caso, de quien ahora sea diputado/a puede no depender ese inmediato futuro.

Son momentos duros para los socialistas aragoneses porque no se imaginaban perder así, porque creen que no ha sido por su culpa (igual tienen razón) y porque han tenido que asumir lo que no querían para el 23J. Quién sabe si esa misma voz ajena que les está machacando puede deparar por circunstancias delicadas políticamente que les vuelva la voz propia con la que creen estar en el camino correcto y positivo para el territorio. Sánchez no soporta a Lambán ni Lambán a Sánchez. Quizás se vayan los dos. O no. Pero eso es otro relato que está por escribirse muy pronto.