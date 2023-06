Es el momento de ilusionar

No voy a ser yo el que eche más leña al fuego del enfrentamiento en el interior de la izquierda. Tiempo habrá para opinar, para hacer público lo que se piensa y manifestar algunas críticas y poner en evidencia lo que por otro lado es evidente desde hace mucho tiempo. Pero ahora no toca. Lo que toca es llamar a la ilusión y a la responsabilidad. Lo que toca es demostrar eso de que primero son los españoles, luego el partido y por último yo mismo. Esta es la ocasión. Este es el momento. Porque podría parecer que se dice una cosa y se hace la contraria a la vista de algunas actitudes y decisiones. Así que con las candidaturas aprobadas por los órganos competentes en un caso y por las que han resultado del pacto de coalición por otro hay que ir a por todas. Es el momento de que muchos muestren su lealtad al partido a cuyo amparo vienen viviendo toda su vida o gran parte de ella y gracias al cual han llegado a donde están pasando de cargo a cargo y tiro porque me toca. En consecuencia, deberían trabajar la campaña electoral como si les fuera el cargo, la nómina, a ellos mismos. Y si no es así lo veremos y se lo reprocharemos. Porque lo que nos jugamos en las próximas elecciones es mucho. Nos lo jugamos una mayoría social que necesitamos de políticas que defiendan los servicios públicos, que consoliden los derechos conquistados, que defiendan a los que más lo necesitan, a los pensionistas, que se plantee en serio las consecuencias del cambio climático, que sigan creando empleos dignos con un desarrollo sostenible de la economía al servicio de las personas, que luche contra la violencia de género. Muchos queremos un gobierno de coalición –el tiempo de las mayorías absolutas pasó a la historia– al servicio de la inmensa mayoría de los españoles y que colabore en la construcción de una Europa cada vez más integrada alrededor de la calores clásicos de Igualdad, Libertad y Fraternidad. Así que deje todo el mundo de hacerse el ofendidito y póngase a trabajar.