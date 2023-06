Ignominia socialista a los funcionarios de Justicia

Ignominia, afrenta, bochorno, escarnio, vergüenza, lamentable, indigno, humillación, oprobio, ruindad, ultraje, agravio, desprecio, vejación y así podríamos seguir escribiendo calificativos hasta el final de estas líneas para describir la actitud con la que el Ministerio de Justicia está tratando a sus funcionarios.

Movilizados desde el pasado día 17 de abril y en huelga indefinida desde el 22 de mayo, los trabajadores de Justicia reivindicamos la paralización de la Ley Orgánica de Eficiencia Organizativa (LOEO) en trámite ya de aprobación parlamentaria, puesto que modifica las condiciones de trabajo y como tal debe ser negociada con las organizaciones sindicales; el desarrollo de la carrera profesional reconocida en la Ley Orgánica del Poder Judicial desde diciembre de 2018 y pendiente de su desarrollo reglamentario desde esa fecha (vamos para cinco años) y en tercer y último lugar el reconocimiento de las funciones que realizamos en el día a día y su consiguiente retribución económica.

El primero de los puntos está paralizado dado que las Cortes están disueltas y por lo tanto la LOEO, de momento, con su actual redacción, no va a poder ser aprobada. Para el desarrollo de la carrera profesional habrá que esperar a la formación del nuevo gobierno para poder darle el desarrollo reglamentario que proceda, pero para el tercero de los apartados expuestos llevamos ya tres semanas en huelga indefinida, y es en este último apartado donde el Ministerio de Justicia, encabezado por la ministra María Pilar Llop Cuenca y con el secretario de estado de justicia Tontxu Rodríguez secundándola, está mostrando su más absoluto desprecio hacia la mayor parte de sus funcionarios (el 93% del colectivo de Justicia), no solo porque a ellos no les reconoce lo que sí ha hecho con los letrados de la Administración de Justicia (tras dos meses de huelga) y con jueces y fiscales (estos sin ni tan siquiera llegar a hacer huelga, les ha bastado con el mero anuncio de tal) sino porque contraviniendo toda la legalidad vigente se niega a negociar (obligación establecida en el artículo 8.2 del Real Decreto 17/19777 que regula el ejercicio del derecho de huelga) y cuando por fin se consigue que se sienten en una mesa de negociación, no solo se levantan de la misma sin hacer ninguna propuesta, sino que coaccionan al comité de huelga para que abandone dicha mesa.

Como los representantes sindicales se niegan a abandonar la habitación hasta que se nombre un interlocutor válido, se les prohíbe que se les suba comida ni bebida, se les prohíbe ir a las máquinas de vending y solo pueden abandonar la habitación de 20 metros cuadrados, que no tiene ventanas ni ventilación, para ir al baño acompañados, eso sí, de un vigilante, Y así los tres días que duró el «encierro».

Y no estamos hablando de una república bananera, esto en la España del siglo XXI, bajo un gobierno que se dice socialista y progresista, porque señor Rodríguez esto no es una feria taurina donde al torero se le presupone el valor, no basta con llevar el título de socialista para que se le presuponga ser progresista, hay que demostrarlo con acciones y actuaciones.

Uno no quiere ser malpensado pero igual la señora ministra viendo que después del 23 de julio va a tener que volver a lo suyo (la judicatura) igual se ha querido asegurar un buen aumento para su regreso.

Lo que sí parece claro es que de las cuatro siglas del PSOE ya solo le queda una, Partido porque partido ya se ve que está, no hay más que ver las disputas internas para la confección de las listas a las Cortes del 23 de julio entre la sede federal y las territoriales. Socialista ya no es porque es más clasista que progresista, a sus actos me remito. Obrero tampoco, sólo hay que ver cómo trata a «sus» obreros. Y español ya hay quien dice que no lo es debido a sus pactos con los partidos nacionalistas.

Solo reclamamos lo que a los demás ya se les ha reconocido, funciones claras y retribuciones justas; ante nuestras reivindicaciones la respuesta del Ministerio ha sido humillación.