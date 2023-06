Un celtíbero en Nueva York

Una noche con Adela ha triunfado entre crítica y público en el Festival de Tribeca, creado por Robert de Niro y hoy uno de los más prestigiosos del mundo en el cine independiente. Anteriormente solo habían llegado allí como participación española Alberto Rodríguez y Álex de la Iglesia. Se trata de un largometraje hecho con cuatro duros, pero con mucha creatividad, en un plano-secuencia continuado, con un encuadre que va cerrándose de principio a fin... Es la historia de una chica vengadora sin el glamour de Uma Thurman en Kill Bill, pues se trata de una barrendera madrileña con sobrepeso que vaga por las noches en su camión. Es una tipa dura, que se encuentra con gente dura en las madrugadas no menos duras de la capital y arrastra una historia personal dramática que se irá revelando poco a poco hasta el clímax final. A los exigentes programadores del festival les fascinó la osadía del guion, la desenvoltura de su realización y la interpretación de Laura Galán (galardonada en los últimos premios Goya por Cerdita). Por eso eligieron Una noche con Adela entre 12.300 películas provenientes de todo el mundo como única representación española, por eso la crítica norteamericana la ha refrendado como una revelación y ha sido aclamada por el público.

Nadie es profeta en su tierra, Hugo Ruiz tampoco. En su momento presentó un interesante proyecto a las subvenciones de Aragón Televisión para largometrajes y se llevó calabazas sucesivas en cuatro ocasiones. También se presentó al ICAA, pero al menos en Madrid se quedó a las puertas de ser apoyada. Viaje al olvido es una nada convencional comedia en la que tuve el honor de colaborar en el guión y espero que la consagración de Hugo la recupere.

De momento los nuevos responsables de la Corporación Aragonesa de Radio y TV ya se han puesto en contacto con el director zaragozano (más vale tarde que nunca). El tiempo pone a cada uno en su sitio y parece ser que en Aragón para triunfar tienen que reconocerte en Madrid o en Nueva York: un clásico del cainismo baturro. Afortunadamente Hugo es un empecinado guerrero celtíbero (su padre de una aldea de Soria, su madre de Calatorao y primera concejal comunista tras el franquismo) que ha creído en su talento más allá de los desplantes, incomprensiones y derrotas numantinas. Es un ejemplo de talento forjado con voluntad autodidacta y humildad. Doy fe de ello, porque siempre ha estado abierto a cualquier consejo, a cualquier colaboración o sugerencia, sin por ello perder un punto de vista creativo muy personal que le ha llevado hasta Manhattan. Tras su fracaso con Viaje al olvido, se juntó con otros dos compañeros creativos para formar Muertos de envidia, con el que tantearon varios proyectos de series de televisión (su serie Los Valcany fue una de las dos españolas a las que Disney financió su desarrollo). El reconocido representante Jesús Ciordia –que lleva, entre otras celebridades, a Antonio Banderas en España– creyó en las posibilidades de Hugo y su equipo hasta que fueron reuniendo los requisitos necesarios de equipo y financiación para llevar a cabo su ópera prima.

No fue fácil mover Una noche con Adela una vez terminada. Ni los festivales de San Sebastián, Málaga o Valladolid vieron su potencial. Tuvo que ser desde el otro lado del Atlántico donde lo consideraran merecidamente. La película fascinó al director artístico Frédéric Boyer y a su equipo, que le buscaron un hueco en la programación y la postularon para el premio a Mejor director novel. Además, no daban crédito a que se pudiera producir semejante osadía cinematográfica con tan solo 339.000 euros. El eco del consagrado certamen de la Gran Manzana ha propiciado que un buen puñado de festivales internacionales demandaran la película y ahora están valorando en qué certamen europeo de prestigio la estrenan. Asimismo, hay distribuidoras americanas y británicas interesadas por este film revelación; en España la distribuirá a partir de este otoño Con un pack, tras haber sido desechada por otra conocida distribuidora nacional que consideró que su contenido era lesivo para los sentimientos religiosos (en Estados Unidos, país religioso hasta la médula, no lo han visto así...). Al parecer, vamos tan sobrados de talento creativo patrio que los mandamos fuera para su reconocimiento...