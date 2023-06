Divergencias monetarias

Estados Unidos y la Unión Europea están manteniendo simultáneamente una dura lucha contra la inflación, que se disparó de forma significativa con la pandemia de coronavirus provocando una caída de la actividad, y por tanto de la oferta. Los consumidores acumularon efectivo y se apresuraron a gastarlo en cuanto la crisis sanitaria remitió y se relajaron las restricciones de movimientos. Eso conllevó una subida de los precios. Posteriormente, la invasión rusa de Ucrania provocó una crisis energética y de carencia de materias primas, así como alteraciones en los mercados que agravaron la situación hasta elevar la inflación a ambos lados del Atlántico a niveles desconocidos en décadas. En este contexto, los bancos centrales —la Reserva Federal Americana (Fed) y el Banco Central Europeo (BCE)— han cumplido puntualmente con sus obligaciones estatutarias, que incluyen el control de los precios a través de sus políticas monetarias. Sin embargo, el camino de ambos diverge de manera notoria. Este miércoles, la Fed presidida por Jerome Powell daba momentáneamente por concluida una subida gradual que en los últimos 15 meses ha elevado el precio del dinero hasta la una horquilla de entre el 5% y el 5,25%. Este parón es de momento provisional y no se descartan nuevas subidas. Por el contrario, ayer el BCE, que inició las subidas en julio pasado, imponía su octava alza de un cuartillo —0,25 puntos—, con lo que llevaba el tipo principal al 4%. Además, la presidenta del BCE, Christine Lagarde, anunciaba otra subida similar en julio y probablemente habrá una más en septiembre. La principal preocupación europea proviene de que la inflación subyacente no se modera y de que ahora tiran al alza los salarios, más que los alimentos y la energía. Aunque la autoridad monetaria niega que estemos inmersos en una espiral inflacionista. De cualquier modo, si la política monetaria logra credibilidad para sus previsiones, la presión salarial se moderará. El problema es que estas actuaciones reducen la actividad. La subida de tipos deja menos dinero en circulación, arrastrando a la baja la demanda y el crecimiento. De hecho, las medidas han provocado una recesión técnica en la eurozona, debido sobre todo al mal comportamiento de Alemania. Estados Unidos podrían verse en una situación similar a finales de año. De ahí que ambos reguladores monetarios tengan que actuar con delicadeza para embridar totalmente la inflación conteniendo al mismo tiempo la recesión. Los responsables de los bancos centrales no ocultan que su actuación pretende subir el interés de los créditos, y, de hecho, en España el encarecimiento hasta abril ha sido de 1,95 puntos. También las hipotecas a interés variable se han disparado por la subida del euríbor, que probablemente no haya concluido. Es el precio que tendremos que pagar por esta especie de plan de estabilización. Llama no obstante la atención el hecho de que suban los tipos de forma tan manifiesta y las instituciones de crédito sigan sin remunerar convenientemente los depósitos.