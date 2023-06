Costura descosida

«en 1977 nuestro país dejo de contar las muertes por suicidio. Los llamaron auto asesinatos, pero no son en absoluto asesinatos. No tienen que ver con el gusto por la sangre, ni con la pasión desatada, sino con la muerte. La muerte de toda esperanza».

Este fragmento pertenece a la película La vida de los otros. Hoy quiero viajar de propio a este lugar, los ojos de los demás, para dejar una pequeña reflexión.

Hace unos días, en el Metro de Barcelona, se produjo una agresión a una mujer transgénero. Un tipo de mediana edad comenzó a increparla para luego pasar a golpearla. «Te mato, tu peluca de mierda. Compórtate, mierda. Compórtate, idiota. Te voy a matar». El resto de pasajeros estaban ocupados viviendo su propia vida, mirando sin intervenir.

«Compórtate». ¿Cómo? ¿Según tu codificación del mundo y de las relaciones?

Desde que nacemos escuchamos cómo los demás nos dicen que tenemos que comportarnos. Incluso en la escuela nos ponían notas en el boletín de las calificaciones con un Progresa adecuadamente, Necesita mejorar, o A, a veces. ¿En qué consistía esa progresión adecuada?

Fui una niña habladora en la EGB, castigada de vez en cuando por charlar, con castigos «edificantes» como separar tu mesa y ponerla bajo la pizarra, para aislarte de los demás.

Recuerdo que un curso escolar me lo pasé prácticamente así. Daban igual las buenas calificaciones. Hablar no era comportarse bien. Recuerdo la tortura de las clases de costura.

Mi colegio era público y laico pero no nos librábamos de las clases que tan bien reflejó Pilar Palomero en Las niñas. La mirada baja, fija en el paño de costura, en que la cadeneta no se torciese mientras nos exigían absoluto silencio. Porque las niñas buenas cosen, no hablan, y no llaman la atención.

Las niñas son discretas, y desde luego nunca pueden haber nacido niños que un día se sienten mujeres y se ponen peluca. Tampoco viajan en metro ocupando un espacio que reclamar, porque claro, el espacio siempre es de los otros.

Crecemos con las expectativas de los demás y con lo que nos dicen que tenemos que ser. Viviendo la vida de los otros, buscando resquicios por los que colarnos.

Y pasamos del activismo al desencanto, intentando sólo ser. Como la mujer del metro, que seguramente andaba orgullosa con su peluca, intentando vivir su vida, harta de que los demás le señalen la cadeneta torcida, harta de pincharse los dedos con la aguja, de sujetar el trapo como una bandera de los buenos modales. Libre de ser una costura descosida.