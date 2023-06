(Im) prescindibles reflexiones postelectorales

En las elecciones del 28M se ha producido el triunfo del PP y de Vox, y el fracaso del PSOE, no tanto como nos han querido hacer ver, y sobre todo, de las fuerzas a su izquierda.

Como demócrata, felicito a los ganadores. Y no cuestionaré los gobiernos que surjan de los previsibles pactos, acusándolos de ilegítimos ni tampoco de ser producto de fraude electoral.

No obstante, realizaré algunas reflexiones sobre esa campaña electoral. Estas elecciones municipales y autonómicas han tenido un carácter estatal, cual si fueran una primera vuelta para las generales. No se ha hablado nada de política municipal y autonómica. De esta, lo lógico hubiera sido debatir de la financiación autonómica. Un tema clave, del que todos los dirigentes autonómicos se quejan amargamente por su déficit de financiación, lo que les imposibilita, dicen, mantener o mejorar sus competencias en sanidad, educación y servicios sociales... Y plenos de cinismo, todos prometen rebajar impuestos autonómicos.

Tampoco se ha hablado de sanidad, cuando está en una situación crítica. Ingenuos pensamos que los problemas de la sanidad pública eran por el covid. Mas, no. Se ha reducido su incidencia y la verdad desagradable asoma: urgencias desbordadas, falta de personal sanitario, insuficiencia de camas hospitalarias, insoportables listas de espera en especialistas y en operaciones quirúrgicas, saturación en los Puntos de Atención Continuada, retrasos en atención primaria…

De la educación, nada en absoluto. Eso sí, todo el mundo habla de su importancia. Pura hipocresía. Sólo se utiliza como arma arrojadiza a nivel político. Si se debate alguna vez en tertulias, participan los todólogos –igual hablan de encuestas, de sanidad, de la guerra de Ucrania, del cambio climático, y del sexo de los ángeles– limitándose a comentar cuatro lugares comunes. «Que hay muchas leyes educativas en nuestra democracia». «Que en los informes Pisa los alumnos tienen rendimientos bajos en matemáticas o lengua». «Que el fracaso escolar es de los mayores de la Unión Europea...» No se habla sobre educación en profundidad: ¿Cómo se afronta la atención a la diversidad? ¿Se educa en valores, como la solidaridad, la inclusión, el espíritu crítico, el respeto a la naturaleza, el apoyo mutuo, la interculturalidad, el antirracismo, o la democracia? ¿Hay segregación en la escuela concertada? ¿Está valorado el profesorado en nuestra sociedad? Si es así, debería plasmarse en mejores retribuciones, en programas de formación continua, etc. Parece que lo importante es la tablet y el inglés.

Ni tampoco se habla de la situación de las prestaciones del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia; ni del déficit de residencias públicas para los mayores…

Mas, bastó una portada de ABC diciendo que EH Bildu presentaba a las municipales a 44 exetarras para que lo hecho por el gobierno en esta legislatura se fuera por el sumidero de la indiferencia. La derecha impuso su relato, objetivo al que se sumaron las huestes mediáticas, en prietas filas, recias y marciales. Está muy bien financiada y asesorada. Es ella quien diseña la agenda política. Se habla de lo que ella quiere. Y la izquierda va siempre detrás, incapaz de hacer pedagogía política, como la realizada por el catedrático de Filosofía Julen Goñi.

En una democracia madura las listas de EH Bildu no deberían haber sido noticia. Se ha argumentado que no es ético. La ética es una reflexión sobre la moral, tratando de explicar e investigar todo lo referente a su origen, su fundamento, su historia, la razón de su diversidad y de sus cambios, el tipo de juicios, etc. La moral sería el conjunto de valores que son considerados como buenos en una sociedad dada y en un momento histórico determinado. La moral es la raíz de la legalidad, o, dicho de otra forma, las leyes regulan, aunque no en su totalidad, los comportamientos de las personas según los valores morales de dicha sociedad. Parece claro que las leyes reflejarán el sentir/pensar moral mayoritario de la sociedad, y que solo el cambio de ese sentir/pensar mayoritario puede ser causa, en una sociedad mínimamente democrática, de un cambio en las leyes.

Pues bien, nuestras leyes, reflejo de nuestra moral, establecen que el cumplimiento total de la pena impuesta trae como consecuencia la recuperación de todos los derechos ciudadanos. Es decir, que la finalidad del castigo es la reparación del daño causado y la rehabilitación de las personas condenadas. El artículo 25.2 de la Constitución Española es muy claro: «las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad están orientadas hacia la reeducación y reinserción social...».

Nuestra Constitución y las leyes posteriores han sido redactadas y aprobadas por los partidos que hoy conforman la mayoría del parlamento español, los mismos que, ahora, se llevan las manos de la hipocresía a la cabeza y utilizan la ética y la moral, no con la finalidad de mejorar el comportamiento social, sino con el de perjudicar al rival político y obtener rentabilidad electoral.

Cabría una reflexión ética sobre si es conveniente o no la inclusión en las listas de personas que en su día quebrantaron la ley, pero eso significaría, en caso de aceptarse su no conveniencia, un cambio moral y legal que hasta ahora no ha sido planteado y que, además, no corresponde plantear en una campaña a elecciones que no sean generales.