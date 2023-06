Por necesidad

Necesito crear, es así, ni puedo ni lo quiero evitar. Se ha convertido en una droga, las ideas generan endorfina en mi cerebro, luego ya veremos cómo gestionamos la ansiedad de hacerlas realidad. Como el niño que se imagina jugando con el último juguete del mercado, sin pensar en nada más que en ese instante feliz, así me siento yo cuando me sumerjo en ingredientes, historias y conceptos. No solo por las endorfinas me siento atado a la creación de cócteles, lo que me ata es mucho más sencillo.

Hace ya un tiempo entendí que podía contar historias con los cócteles, que podía transmitir o generar emociones en otras personas. Esa sensación no era extraña para mí, de jovencito escribía rimas, enamorado de la música rap, plasmaba todo lo que vivía en letras que luego grabábamos y mostrábamos al mundo. En aquella época me sucedía algo que me mostró que necesitaba escribir. Cuando llevaba varios días sin hacerlo me sentía extraño, triste, incluso irascible. Al coger el boli y plasmar rimas en el papel me relajaba de nuevo, y volvía a sentirme bien. A día de hoy ya no escribo rap, pero vuelco mi energía en los cócteles, son el medio, son mis rimas. El ser humano necesita expresarse, sea de la forma que sea, estamos preparados para contarles a los demás lo que vivimos, aunque en los últimos tiempos esto está cambiando. Cada vez se hace más énfasis en que las relaciones virtuales pueden suplir a las físicas, y en eso discrepo por completo. Las formas de expresión y de relación están entremezcladas, es decir, es complicado relacionarte sin expresarte o expresarte sin relacionarte. Por ejemplo, yo me expreso mediante este texto, pero si nadie lo lee no llega a nada, sería como un grito en el vacío, un cuadro que nunca nadie vio, una canción que nunca se cantó o un cóctel que nunca se preparó. Para que la reacción sea plena yo necesito también un factor más, el contacto. Contacto, expresión y relación, jamás será lo mismo ver un concierto en una pantalla que vivirlo en vivo. Los olores, el sonido, la temperatura, el esfuerzo que supone llegar, todo influye para ser una experiencia plena y que de verdad aporte algo en tu vida. Sin relación no se crea, se podría decir que aunque crees por una necesidad expresiva como les comentaba antes, en realidad creamos por y para los demás. Es un acto de regalo a otros con una buena dosis de egoísmo. No sé si se entiende bien, pero da igual, porque esto lo estoy haciendo por mí, por ustedes, o por ambos, no lo sé, pero lo necesito. Sin más, me marcho a mi bar, a relacionarme y crear, y créanme cuando les digo que desde mi barra se viven cosas maravillosas.