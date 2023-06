Hay dos palabras que por separado gustan mucho pero que juntas son imbatibles. Esas dos palabras son «concierto gratis». Dentro de la programación de Música al Raso, ciclo que ha finalizado esta semana, el otro día tuve la suerte de ver a Lagartija Nick en el Jardín de Invierno del Parque Grande, un entorno inmejorable para la atractiva propuesta sonora de la banda granadina. Al ser la entrada libre, un numerosísimo público pudo disfrutar de su último trabajo, El perro andaluz, excelente disco que rinde tributo a la obra poética de Luis Buñuel. Yo me lo había escuchado con delectación en Spotify y tenía muchas ganas de ver cómo lo defendían en directo. Y no defraudaron en absoluto. Con un fondo de proyecciones cinematográficas buñuelescas, desgranaron casi todas las canciones del nuevo álbum (Palacio de hielo, Una jirafa, Me gustaría para mí (Las libélulas), Bacanal…), en el que la lírica onírica se funde con la intensidad eléctrica marca de la casa. Creo que estos cuatro perros andaluces, como se definieron ellos mismos, estaban especialmente motivados al presentar su trabajo sobre el calandino en tierras aragonesas y se entregaron a fondo a la tarea. «¿Le habría gustado el concierto a Buñuel?», preguntó Antonio Arias, vocalista y guitarrista de la banda, al acabar la función. Seguro que sí. Tampoco descuidaron sus anteriores trabajos, tocando algunos temas de Los Cielos Cabizbajos, tres canciones de su delicioso Omega (en una de ellas se oiría la voz del añorado cantaor Enrique Morente) o dos temas del disco dedicado a Val del Omar, otro poeta y cineasta. Acabaron el concierto con Nuevo Harlem y Esa extraña inercia (Anfetamina), dos trallazos de su segundo disco, Inercia, que me recordaron enérgicamente que hace ya más de treinta años de la primera vez que vi en directo a Lagartija Nick. Cómo pasa el tiempo, madre mía.