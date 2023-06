La cuenta atrás de Jorge Azcón hacia el Pignatelli va cubriendo etapas. Han pasado tres semanas desde la noche del 28M, una jornada que dictó sentencia y dio una amplia mayoría a los partidos de la derecha en Aragón. En los 21 días que han transcurrido desde entonces, los acontecimientos se han precipitado de tal forma que un análisis reposado de los hechos resulta prácticamente imposible, aunque quizá sea lo más recomendable porque tomar decisiones poco meditadas condicionará las políticas que marcarán el futuro de Aragón y podría tener consecuencias imprevisibles para el PP en la comunidad.

El escenario que se abre es complejo porque el pacto con Vox se antoja casi insalvable en varios territorios. La Comunidad Valenciana, Baleares, Murcia, Extremadura y Aragón tienen un horizonte muy parecido, aunque con matices importantes, si bien las cartas que juegan Carlos Mazón y Jorge Azcón son similares. En Valencia, hay un escaño de Vox por cada tres del PP, mientras que esa proporción en Aragón es de 1 a 4 (siete diputados de la formación verde frente a 28 de los populares).Los retrocesos de la izquierda son, además, evidentes en ambos territorios, algo que les deja a los pies de los caballos. De esta forma, el PP no necesita al partido de Santiago Abascal para que Azcón sea investido presidente, porque le bastaría con el respaldo de tan solo un diputado (el del PAR o los tres de Teruel Existe). Y eso puede cambiarlo todo a la hora de establecer equilibrios de fuerzas y diseñar el nuevo Ejecutivo. Aragón, en definitiva, puede no ser el espejo de la Comunidad Valenciana. Y no debería serlo.

El PP no necesita al partido de Santiago Abascal para que Azcón sea investido presidente, porque le bastaría con el respaldo de tan solo un diputado (el del PAR o los 3 de Teruel Existe)

El PP de Mazón acaba de cerrar esta semana un pacto de Gobierno con Vox, que excluyó a un condenado por violencia machista (eso sí, optará a ser diputado en el Congreso), ha nombrado a un extorero de la jet set valenciana como vicepresidente de la Generalitat y se ha marcado como hoja de ruta para los próximos cuatro años un programa que excluye la lucha contra la violencia de género, además de omitir cualquier alusión al cambio climático. Es más, ambos partidos han pactado en Valencia defender los trasvases «en todas las instancias», algo que produce urticaria a orillas del Ebro. Por tanto, el pacto valenciano puede entenderse, bien como una senda a transitar o un toque de atención de cuál es el camino que no se ha de escoger.

Las claves del proyecto compartido por el PP y Vox en Valencia, que, por cierto, fue sellado sin la participación de ninguna mujer, se detallaron el pasado jueves, aunque un día antes sus protagonistas pudieron garabatear los trazos gruesos del pacto como si lo hubiera redactado un alumno de Primaria. El primer punto rezaba lo siguiente: «Libertad de elección para que todos puedan elegir». Y así hasta cinco ejes estratégicos cuyo contenido ha comenzado a inquietar a Génova cuando faltan tan solo cinco semanas para las elecciones generales del 23 de julio.

Azcón, en definitiva, ha de medir los tiempos, algo que ya ha pasado a un segundo plano, pero sobre todo ha de poner el foco en el qué, con quién y cómo. La semana que se avecina será decisiva, ya que el día 23 se constituirá la Mesa de las Cortes de Aragón y se lanzará la carrera hacia los comicios del 23J. Además, en los próximos días el PP mantendrá un encuentro con el PAR, una formación cuyo escaño puede darle la llave de la investidura. ¿Se convertirá Aragón en el espejo de la comunidad valenciana o será la otra cara de la moneda? Un alejamiento de Azcón respecto a Vox podría incluso beneficiar a Feijóo de cara a las elecciones de julio para lavar su imagen deteriorada en los últimos días por los pactos con la ultraderecha.

Un alejamiento de Azcón respecto a Vox podría incluso beneficiar a Feijóo de cara a las elecciones de julio para lavar su imagen deteriorada en los últimos días por los pactos con la ultraderecha

Las semanas que se avecinan serán un buen termómetro para medir el grado de autonomía del PP respecto al cuartel general de Madrid, la pericia de Azcón a la hora de configurar una mayoría para la investidura y la capacidad de poner las luces largas para afrontar una legislatura con ciertas garantías. Gobernar la comunidad en minoría puede resultar muy complicado, pero quizá lo sea más sellar un pacto con Vox en el que nunca se ha creído.