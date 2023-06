Balance económico

Acaba la legislatura y es un buen momento para hacer un balance de la misma desde el punto de vista económico. Para ello lo mejor es simplemente comparar datos entre noviembre de 2019 (inicio de la legislatura) y datos actuales. Los afiliados a la seguridad social aumentan en 1,5 millones. Además, y por la reforma laboral, el número de contratos indefinidos ha aumentado en casi dos millones. Esto ha hecho que la tasa de temporalidad se haya reducido de forma muy significativa pasando de un 26% a un 17%, y sigue bajando. Desde una ignorancia supina, decían algunos economistas de chichinabo, que todo esto era porque ahora todo el mundo era fijo discontinuo. Es cierto que han aumentado los fijos discontinuos, pero en aproximadamente 120.000 personas, nada comparado con los dos millones de fijos.

El SMI ascendía en 2019 a 900 euros, ahora a 1.080 euros, una subida del 20%. Además, se acabó con la racanería esa de subir las pensiones un 0,25%, ahora se actualizan con el IPC de forma que los pensionistas no han perdido poder adquisitivo. Y todo esto habiendo pasado por el coronavirus y la guerra de Ucrania. En el debe, hay quien pondría la inflación. Yo la pondría en el haber. De los 20 países del euro, España es el tercero con menor inflación, solo nos ganan Luxemburgo y Bélgica. Sin embargo, todos esto datos son bastante conocidos.

Yo les quería hablar de otras cosas, que han sonado menos, pero que son muy importantes, me refiero al I+D, la transición energética y la industrialización. El I+D estaba en 2019 en el 1,25% del PIB, en 2021 (último dato disponible) 1,43% y estaremos actualmente por encima del 1,5%. Seguimos lejos del 2% europeo, pero por fin, empieza a subir. En cuanto a la histórica rémora española de depender de la energía extranjera, la producción de energía renovable está creciendo a marchas forzadas en noviembre del 19 suponía un 33% de la energía eléctrica, en noviembre del 22 un 46%. Finalmente, se ha entendido que la industria es importante, que ladrillo y cañas no son la solución. Ahí están las fábricas de baterías proyectadas, en Sagunto, Barcelona, Badajoz y Vitoria. Ahí están las inversiones en hidrógeno, etc. Todo esto no se ve ahora, pero es la base para el futuro. Me atrevería a decir que esta ha sido la mejor legislatura económica de la democracia y el mérito se puede personificar en tres mujeres, Nadia Calviño, Teresa Ribera y Yolanda Díaz.