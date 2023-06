Chueca, tras los pasos de Azcón

El Ayuntamiento de Zaragoza comienza una nueva etapa con Natalia Chueca como alcaldesa de la ciudad. Es la segunda mujer que toma el bastón de mando de la capital aragonesa después de Luisa Fernanda Rudi (ambas del Partido Popular). Chueca, una recién llegada a la política, pilotó la consejería de Servicios Públicos y Movilidad durante el mandato de Jorge Azcón. Ahora toma el relevo al que será nuevo presidente del Gobierno de Aragón con la esperanza de mantener el legado del también presidente del PP en la comunidad.

Natalia Chueca cuenta con varios avales para afrontar el reto, pero el principal son los 15 concejales que cosechó tras las elecciones del pasado 28 de mayo. Son siete más que en 2019, fruto de la desintegración de Ciudadanos, cuyos votantes ha logrado capitalizar el PP en la capital aragonesa. Esos casi 54.000 votos que se ha embolsado le permitirán tener prácticamente manos libres durante los próximos cuatro años, aunque tendrá que hacer alguna concesión para sacar adelante, por ejemplo, los presupuestos municipales. Todo indica que su principal muleta será Vox, que ostenta cuatro representantes (dos más que en 2019) si bien Chueca ha reiterado en numerosas ocasiones que quiere gobernar en solitario pese a no tener la mayoría absoluta.

Sin embargo, el camino no es nuevo para la alcaldesa, ya que el Gobierno PP-Cs de la última legislatura obligó a pactar las cuentas municipales. Por tanto, la gran cosecha de votos del 28M, la experiencia de los últimos cuatro años y contar en un equipo ya engrasado –con excompañeros de Ciudadanos que ahora militan en el PP– suavizan el aterrizaje de Chueca. Otro de los puntos que tendrá a favor es que el Ayuntamiento de Zaragoza y el Gobierno de Aragón comparten el mismo color político, lo que le evitará posibles conflictos entre instituciones. Habrá que ver si la interlocución con Moncloa tras el 23J es con Feijóo o con Sánchez.

Por tanto, con un escenario tan favorable para Chueca no tiene excusa para no centrarse en la gestión de una ciudad que necesita avances en lo económico, lo social y lo cultural. La nueva Romareda, la construcción de un WiZink Center en Zaragoza y las mejoras en la escena urbana serán, sin duda, algunos de los ejes en los que centrará su trabajo. Sin embargo, convendría no descuidar aquellas cuestiones que han hecho de la ciudad un referente como su calidad de vida y una baja desigualdad social.

Chueca apostará por la continuidad, pero no ha de olvidarse de la mejora de los barrios, la red de transporte y el tejido asociativo de la ciudad.