La falacia del Nirvana

Entre las señales que indican nuestro nivel de madurez se encuentran las máximas y aforismos. A cierta edad no es fácil alcanzar a comprender el significado, más o menos velado, de ciertas ideas expresadas por algunos pensadores, sin olvidar la contribución del popular refranero. Como si de una especie de pastilla de sabiduría concentrada se tratase a todos nosotros han llegado algo así como pistas de vida comprimidas en breves frases.

Durante la infancia y la adolescencia tendíamos a identificar tales expresiones con los tópicos o las «batallitas» de los mayores, al menos ese era mi caso. Con el correr del tiempo nos es dado hallar el sentido de algo que antes nos traía sin cuidado. Baste aquí traer a la memoria eso de «más sabe el diablo por viejo que por diablo». La osada mezcla de bisoñez, ingenuidad e inexperiencia puede convertirnos durante un periodo de nuestras vidas en personas arrogantes, imprudentes o, lo que es casi igual e incluso natural, ignorantes. Pondré un ejemplo: necesité un tiempo no pequeño para entender el alcance y el valor de la conocida proposición del gran Voltaire, según la cual «lo mejor es enemigo de lo bueno». ¿Cómo puede ser, me decía yo, que rechacemos lo mejor y nos conformemos con lo bueno? En mi descargo diré que creo que parte de la culpa proviene de la traducción. Las exactas palabras del famoso pensador parisino fueron: «Le mieux est l’ennemi du bien». Si en lugar de la transposición que hoy conocemos nos hubiera llegado «lo perfecto es enemigo del bien» o algo similar, es muy probable que, al menos yo, hubiera tardado menos tiempo en comprenderlo y compartirlo.

Hoy sé, hace ya bastante sé, que la perfección e incluyo en ella modelos de naturaleza política, económica, religiosa y social pueden llegar a ser el principal enemigo y obstáculo del bien y lo bueno posible. Hoy sé que lo pequeño no sólo no es malo, sino que, a menudo es la solución mejor. Tengo a la historia, pero también a la actualidad como grandes maestras, que lo sean o no depende de nosotros, el sentido hemos de ser capaces de aportarlo nosotros.

Sobran los ejemplos en que la arrogancia de la imposición de planteamientos teóricamente perfectos ha arrasado con la vida de los que quedaban fuera o resultaban superfluos o molestos de sus grandes marcos teóricos. No quiero con ello decir que la utopía sea nociva, más bien al contrario.

Lo improbable sólo llega a base de creer y trabajar en pro de lo improbable. Sin embargo, no distinguir lo uno de lo otro es engañarse y engañar, y no sé qué cosa de ambas sea peor. Recurro al economista Harold Demsetz quien formuló la llamada Falacia de Nirvana o de la solución perfecta, esto es, el error de confiar en sistemas idealizados e ideales la resolución de cuestiones o problemas reales. Vaya, Voltaire revisitado siglos después desde los números y las cuentas. Que cada quién decida a qué o quiénes me refiero.