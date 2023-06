Por, para y con Orihuela

Finalizado oficialmente el tiempo en el que he ostentado con mucho orgullo los cargos de concejal, teniente de alcalde y representante del Ayuntamiento de Orihuela del Tremedal en la Comunidad de Albarracín, creo que es el momento de dejar constancia de algunas cosas.

He de decir que los resultados electorales no me sorprendieron, ya que contemplaba la posibilidad de que pudiera quedarme fuera. Visto el panorama regional, provincial y comarcal, voy a evitar un gran número de dolores de cabeza y de disgustos, sabiendo de antemano que quien encabeza al grupo de la oposición en el ayuntamiento no va a remar a favor de su pueblo en ningún momento, tal como ha hecho estos años atrás y hasta el último momento antes de las elecciones.

Tengo que agradecer, en primer lugar, a las personas que dieron el paso para acompañarme en las listas, sabiendo que sería para trabajar por, para y con el pueblo.

En la lista estábamos los cuatro afiliados al PSOE, que somos Nacho, Pascual, mi padre y yo. Da la casualidad, además, de que la afiliación de Pascual tiene casi la misma antigüedad que la de mi padre, por si alguien tuviera alguna duda. A Maite, Jorge, Sandra, Ruth y Ana Isabel también os agradezco integrar la candidatura. A los 22 votantes del PSOE que no eran de mi casa, gracias por creer en nosotros.

A los otros 26 que votasteis a las Cortes por el PSOE pero migrasteis vuestro voto al PAR para el ayuntamiento, también os agradezco que evitarais que nuestro pueblo volviera al oscurantismo y a la mala gestión de legislaturas anteriores, que supusieron el bloqueo de proyectos necesarios para el pueblo, el expolio de nuestros recursos al sacar subastas extraordinarias de madera, el incumplimiento de la regla de gasto varios años seguidos, al mobbing a una funcionaria o el trato vejatorio que recibimos en numerosas ocasiones quienes estábamos en la oposición. Y me dejo cosas en el tintero. Bueno, una más: ¿con qué caradura se puede afirmar que un pueblo ha crecido bajo su mandato, cuando aumentó el paro al cerrar otra fábrica (a la que endureció las condiciones de acceso a subastas) y se perdió población?

También quiero agradecer todas las llamadas y mensajes de apoyo recibidos tras las elecciones, pero, dándole a las matemáticas, igual si las llamadas fueran votos hubiéramos sacado dos concejales, sin exagerar un ápice...

Tendré que empezar a convencer a un buen centenar de personas para que se empadronen aquí y nos voten. Aunque debería evitar que tengan lazos familiares conmigo, no vaya a ser que me dé por denunciar el censo, consultándolo fuera del plazo legal y no me dé cuenta que son mis parientes más cercanos quienes no cumplen la normativa vigente...

Pero claro, a mí no me ejercerá de altavoz un pseudo periodista, incapaz de contrastar noticias antes de emitirlas, al que le da igual enfangar el nombre de su pueblo. Se le llena la boca nombrándolo, pero teme socializar con sus vecinos. ¡Aprende de tus hermanos!

Mirando al futuro, sinceramente no sé si la vida me deparará otro rumbo. Pero si sigo por aquí, no tendré ningún problema en ceder el testigo si alguien quiere dar el paso, tanto integrando la lista, como quedándome fuera del todo.

Lo que es seguro es que, si de mi depende, no nos quedaremos sin una candidatura con una visión progresista de nuestro pueblo. Para finalizar, quiero que sepáis que tengo la conciencia muy tranquila, que todo lo que he trabajado en el ayuntamiento ha sido por, para y con Orihuela del Tremedal con toda la honestidad posible. Porque yo no vivo de la política, es más, escogí ir a la Comunidad sin cargo remunerado y el año pasado habré dejado de percibir casi 2.000 euros, tirando por lo bajo, de mi nómina por atender asuntos del pueblo.

He intentado tener en consideración a todo el mundo por igual, independientemente de su color político y creo que no he faltado al respeto, ni a la verdad, que es con lo que he ido siempre por delante. También os digo que seguiré muy pendiente de lo que acontezca dentro de la casa de todos y le deseo lo mejor al nuevo equipo de gobierno, Rafa, Javi, Emilio y Míriam, porque en esta legislatura he estado muy a gusto, sintiéndome uno más, como debería ser siempre.

*Candidato del PSOE a la alcaldía de Orihuela del Tremedal