Volver a la Edad Media

Hay quien mantiene que resaltar los riesgos del aumento del poder de la ultraderecha en comandita con el PP ya no mueve a los electores progresistas, que se les ha perdido el miedo, que después de sus pactos en Andalucía o Castilla León ya cualquier cosa es posible. Los resultados electorales en la Comunidad Valenciana, por ejemplo, no dejan de sorprenderme tras cuatro años de un Gobierno que ha trabajado por el bien común y por erradicar el rastro de corrupción y mangoneo de los Gobiernos anteriores, incluido el rescate de los hospitales públicos privatizados. Lo de Madrid es, por supuesto, paradigmático. Pues se haya perdido o no el miedo, hay que seguir insistiendo sobre lo que significa que las políticas de la derecha extrema y de la extrema derecha se acaben imponiendo.

Ya hay suficiente experiencia acumulada para tener la certeza de que muchos derechos conquistados se perderían, que amplios colectivos, como los pensionistas o las mujeres, acabarán perjudicados, que los trabajadores retrocederán en condiciones laborales, que lo del cambio climático, en contra de la comunidad científica, se la trae al pairo, lo que nos pone en peligro a todos, y así cada una de las opciones políticas de la extrema derecha asumidas muy gustosamente por el partido de Feijóo. Es tanto lo que los españoles nos jugamos que hay que avisar de lo que ya está viniendo, que ya está aquí. Las fuerzas progresistas deben movilizarse como nunca llamando a que la gente identifique sus auténticos intereses sin tragarse el relato que efectivamente –y en contra de lo que escribí hace unas semanas– se impone al dato. El dato son los innegables éxitos del Gobierno de coalición, incluidos los económicos, sobre los que Feijóo miente a sabiendas. La mayoría social tiene que ganar su futuro en las urnas. Si no, después vendrán las llamadas a movilizarse para defender a los que no han sabido ni querido defenderse. Y de eso uno ya está un poco harto.