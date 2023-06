Gulliver Sánchez

«Un día los enanos se rebelarán contra Gulliver. Todos los hombres de corazón diminuto, armados con palos y con hoces asaltarán al único gigante con sus pequeños rencores». Permítaseme utilizar esta letra de la canción Gulliver de Joaquín Sabina para intentar entender las razones que alientan ese odio exacerbado e irracional hacia el presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez.

Las descalificaciones al presidente del gobierno son una constante a lo largo de toda la legislatura. Trascienden la lógica del debate democrático. Van mucho más allá de las críticas legítimas de la oposición hacia las decisiones del Gobierno y de su presidente y descienden a la cloaca de los insultos ad hóminem siempre injustificados e injustificables.

Los líderes de la derecha y de la extrema derecha no han tenido ningún recato en pronunciarlos en sede parlamentaria; la caverna mediática los ha reproducido y amplificado en sus medios en demérito del periodismo y de sus profesionales y a continuación las redes sociales se han llenado de esta basura dialéctica.

La gota que colmó el vaso de mi indignación vino de la mano del artículo Cumplir la penitencia publicado el 12 de junio en El País y firmado por Juan Luis Cebrián, director en los años ochenta de ese gran periódico, en el que además de llamar narcisista a Sánchez le deseaba que perdiese las elecciones. Una opinión lamentable maravillosamente contestada el domingo 18 de junio en las páginas de EL PERIÓDICO DE ARAGÓN con una prosa brillante e irónica por nuestro autor y director de teatro Rafael Campos. El 13 de junio asistí en la Biblioteca de Aragón a la charla coloquio Perspectivas de futuro político tras el 28M, organizada por el colectivo Pensamiento Crítico, que impartió mi politóloga de cabecera Cristina Monge y una de las múltiples preguntas que se suscitaron giró en torno a la dificultad que supone para alguna gente la identificación con Pedro Sánchez. El mismo día, John Carlin publicaba en La Vanguardia el artículo Pep Guardiola, Pedro Sánchez y el odio español en el que relaciona a ambas personalidades destacando su relevancia en la prensa internacional y el cariño que se les profesa más allá de los Pirineos frente al odio interior. De hecho, explica Carlin que la prensa deportiva española ninguneó a Guardiola tras la reciente victoria del City en la Champions frente a la enorme consideración internacional del entrenador en toda la prensa mundial.

Y sin embargo, a pesar del odio, nadie puede poner en duda la notoria solvencia de Sánchez en el uso de la palabra, su indiscutible conocimiento de la realidad política y económica de España, el tremendo cuajo del que ha hecho gala para resolver tantos problemas sanitarios, sociales, laborales y económicos en estos cinco últimos años en los que hemos sufrido una secuela de las siete plagas de Egipto y su enorme proyección internacional para lo que su uso fluido del inglés es, sin duda, un elemento importante. Y además, para mayor disgusto de sus detractores, es alto, guapo y sabe estar en todo tipo de escenarios nacionales e internacionales.

Estoy convencido de que España no es un país de catetos ni está habitado por los liliputienses de la canción de Sabina. Tampoco está afectado por el pecado original de la envidia al que alude Carlin en su artículo y que él mismo cuestiona y niega del carácter español, aunque como también sigue diciendo: «Pero igual se trata de un problema mío de ceguera, de no querer pensar mal de mi gente favorita del mundo». Es cierto que Pedro Sánchez no es representativo del español medio con el que identificarse fácilmente y que se asemeja más a ese tipo de líderes con capacidad de mantener relaciones al máximo nivel en Europa, con Estados Unidos o con China. Es cierto también que ninguno de los presidentes anteriores a Sánchez ha tenido esa proyección internacional y esa capacidad de influencia en las grandes decisiones que tanto han beneficiado a España y a los españoles entre las que la llamada excepción ibérica y la aprobación de los fondos Next Generation son especialmente relevantes. E igual de cierto debería ser que los españoles estuviéramos orgullosos de que nuestro presidente se moviera fuera y dentro de nuestras fronteras patrias con tanta solvencia.

Y sin embargo, muchos españoles no solo no se identifican con esos valores sino que los desprecian y quieren acabar con él. Sabina sigue diciendo: «Pobre de ti Gulliver. El día que todos los enanos unan sus herramientas y su odio, sus costumbres, sus vicios, sus carteras, no podrán perdonarte que seas alto». No solo hablo de Pedro Sánchez, querido lector, porque el Gulliver sabiniano no es una persona sino un proyecto de modernidad, de cultura, de reconciliación, de respeto a la diversidad, al medio ambiente, de igualdad entre hombres y mujeres, de solidaridad intergeneracional y piensan que destruyendo a Sanchez acabarán con ese proyecto.

El 23J los españoles podemos frenar ese proceso de destrucción que ya ha comenzado en Castilla y León, en el País Valenciano y en 140 ayuntamientos que van a ser gobernados por el PP y Vox. Aunque quizá piensan también que Sánchez y los que defendemos ese proyecto de España no somos españoles de verdad. Pues como finalmente dice Carlin en el artículo citado: «Si es así, yo me quedo con los de mentira».