¿Por qué no se callan?

En política, como en la vida, en ocasiones vemos venir determinadas acciones de las personas o de los dirigentes políticos, mucho antes de que ellos mismos reconozcan que van a hacerlas.

La reacción de los dirigentes socialistas aragoneses ante la pérdida de las elecciones del 28M y la posterior confección de las listas para concurrir al proceso electoral del 23J, y la de algunos dirigentes de Podemos ante su integración en Sumar, se parecen como dos gotas de agua. Los dos han buscado la válvula de escape de la adelantada convocatoria electoral para no hacer ningún tipo de autocrítica de lo ocurrido; se han refugiado en la confección de unas listas electorales que, sabían, no podrían aceptarse ni en la sede socialista madrileña, ni en la confluencia con el nuevo partido, Sumar. Con ello han dado el salto y no han tenido que asumir ninguna responsabilidad, ni por la campaña hecha, ni por los errores o la ambivalencia a la hora de valorar los avances del gobierno central.

Los dos han hecho gala de una piel muy fina cuando pincharon en hueso y no pudieron sacar adelante sus estrategias; los unos llevando a Madrid listas excluyentes, que sabían no serían aceptadas por los órganos federales del PSOE, y los de Podemos poniendo palos en la rueda si no iba su candidata preferida. El recurso a la vulneración de la democracia interna, a la escasa representatividad de otros candidatos, o al menor apoyo de las agrupaciones en el caso socialista, se parece al utilizado por los izquierdistas personificando en su líder la defensa o no del feminismo. A ambos se les ha vuelto estos argumentos como bumerán por la piel de elefante que han tenido en prácticas parecidas o peores. La doble vara de medir, que tanto se practica y que tan poco nos sorprende.

Con estos comportamientos, que el CIS recoja que tan solo el 10% de los españoles valoren positivamente a los partidos políticos, no es de extrañar. Que se callen algunos y trabajen por un buen resultado el 23J es lo mínimo que pueden hacer por la ciudadanía. Porque la extrema derecha y la derecha extrema sueñan con dar un verdadero pelotazo de poder, y para eso se centran en apostar por los valores. No tienen problemas, por muy extravagantes que estos sean, todos les sirven si ganan. ¿Cómo será el poder, si la sociedad española se entrega a la xenofobia, a la homofobia y al machismo? ¿Cuál será su poder si renunciamos a la tolerancia y volvemos a la intransigencia? Seguramente nos puede parecer inconcebible en el mundo que vivimos. Pero no es imposible. Otra cosa es que pudieran consolidarlo del todo y pierdan la apuesta, eso sí, después de hacer un buen destrozo.

Un análisis de la Fundación Ebert que analiza comportamientos de la sociedad contemporánea sobre la polarización, publicado a principios de este año, nos da unas pautas enormemente interesantes que pueden ayudarnos a explicar el mundo político y social en que vivimos. En este estudio se confirma que los electores son antes «partidistas» y después «demócratas». Muchos están dispuestos a ignorar violaciones de normas democráticas de sus representantes que nunca perdonarían a los de otros partidos. Pero además, un número considerable de electores considera aceptable suspender normas democráticas para conseguir las políticas que ellos consideran justas. Pero lo más inquietante es, algo que aparece como común en todos los países europeos consultados, que la identificación con la propia opción política parece venir antes de la identificación con el país en su conjunto y con sus instituciones.

La lealtad a las siglas que les representan triunfa sobre la democracia, lo cual hace que se pueda poner en riesgo la aceptación de las reglas de juego compartidas.

Las cuestiones que más polarizan, según este estudio, son los derechos individuales, los de la comunidad LGTBI, las identidades territoriales y las migraciones. Curiosamente las políticas fiscales y redistributivas o las políticas socioeconómicas generan menos confrontación en general.

De ahí surgen personajes que obvian las reglas que rigen para todos, que se crecen con los escándalos y con el enfrentamiento al sistema establecido, que utilizan el victimismo como fórmula de confrontación, que hacen de la mentira una base de sus discursos y tienen para todo soluciones simplistas aunque el mundo sea tan complicado. A cualquiera se nos puede venir a la menta nombres. Desde Berlusconi, pasando por Trump, Ayuso, Abascal, al vicepresidente de Castilla y León… cada día son más y serán más los incorporados a las instituciones de nuestro país.

«La democracia es un asunto compartido. Su destino depende de todos nosotros», dicen Steven Levitsky y Daniel Ziblatt en Cómo mueren las democracias.