Estrategia socialista

Parte de la estrategia electoral del PSOE viene basándose en el ataque al frente derecho, PP y Vox, para, con sus votos y los de buena parte de la izquierda, frenar su avance y evitar en España, a partir del próximo 23 de julio, un gobierno con ultraderechistas.

¿Funcionará dicha táctica o, por el contrario, contribuirá a movilizar a los electores conservadores y ultras? Puede que un ataque demasiado agresivo del Gobierno hacia la oposición genere dudas acerca de la capacidad del primero y simpatías hacia la segunda. A no pocos votantes les disgusta o irrita esa maniquea división entre «rojos» y «azules», «ellos o nosotros», «progresistas» o «fachas», prefiriendo campañas expositivas de sus respectivos logros o programas. Pasarse un mes vociferando que la derecha está llena de fascistas, Cataluña infestada de traidores, Moncloa y Génova a rebosar de corruptos no sólo no conducirá a ningún acuerdo, a ningún sitio, sino que, para empezar, ni siquiera sería cierto.

Porque, ¿cuántos casos de corrupción han oscurecido la acción de Pedro Sánchez? Pocos. ¿Y cuántos han estallado en el PP desde que llegó Feijóo? Algunos más, pero nada que ver con la anterior etapa. ¿Qué republiqueta ha proclamado Xavier Trias? ¿Qué peligroso secesionista sigue siendo Oriol Junqueras? Y respecto a los votantes de Vox, ¿adoran a Hitler o a Mussolini o son más bien escindidos de un PP a quienes les gustaría que Feijóo retrocediese en el tiempo, usara tirantes y organizase queimadas como aquel Manuel Fraga Iribarne de la Alianza Popular, espejo en el que se miran?

Harían mejor los socialistas, más que cavar trincheras contra una nueva CEDA, gritando «¡No pasarán!», en explicar su programa, en exponer el bagaje de sus méritos, que no son pocos ni irrelevantes, en construir, en lugar de destruir, conforme al espíritu que tradicionalmente ha distinguido al PSOE de una gritona derecha a la que a veces imitan, y de una aún más escandalosa ultraderecha a la que deberían tratar de integrar en el sistema democrático, más que demonizar con cuernos y rabo.

Recordando, a propósito de nuestra naturaleza evolutiva, aquellos versos de Alexander Pope: «Los modales cambian con la fortuna, / el humor con el clima, / las convicciones con los libros, / los principios con los tiempos».