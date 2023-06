España es un país complejo y su organización política da buena muestra de ello. 17 Comunidades Autónomas y 2 Ciudades Autónomas conforman el entramado territorial que se ha ido construyendo poco a poco desde la entrada en vigor de nuestra constitución el 29 de diciembre de 1978. España no nace entonces, hay siglos de historia anteriores, pero todo ese acerbo depositado por nuestros antepasados ha dado lugar al esquema institucional que nos permite vivir en convivencia y ser miembros del selecto grupo de países democráticos al que aspirábamos a pertenecer antes de tener constitución.

Entre las CCAA hay diferencias, unas evidentes y notables, y otras forzadas para hacer ruido. A mí hay una característica de Aragón que me gusta mucho y que intento destacar siempre que puedo. Tenemos unos indicadores de creación y consumo de cultura muy por encima de la media. Cineastas, fotógrafos, escritores, bailarines, …, lectores y espectadores. Las razones de que así sea se han estudiado y dan variadas respuestas, entre las que está nuestro carácter, individualista y tozudo. Voy a poner el acento en un grupo de aragoneses, de nacimiento o voluntad, que contribuyen a que esas estadísticas se mantengan en cifras muy positivas.

Hoy viernes 23 y mañana sábado 24 de junio de 2023, se celebra en distintas localidades de la Comarca Campo de Daroca el congreso anual de la Asociación Aragonesa de Escritores, en el que celebramos nuestros primeros veinte años de vida. Más de 500 personas que escriben, y publican, hemos pasado por esta AAE, con miles de libros a nuestras espaldas e innumerables actos de difusión de la literatura celebrados en cientos de localidades aragonesas. Entre nuestros objetivos está la defensa de los intereses de los socios, por supuesto, pero de forma más ambiciosa el contribuir a la difusión y apoyo a la cultura, en general, y a la literatura en particular.

Puestos a destacar algunos nombres, voy a hacer algo que no es habitual. En vez de citar a aquellos que gozan de fama lo haré a unos pocos escritores que merecerían más atención de la que les otorgan los medios de comunicación. Van a ser escasos, en un artículo de prensa no caben muchos, y admito que seré injusto pues otros merecerían también aparecer en estas líneas.

Comienzo por un personaje imprescindible en las letras aragonesas de los últimos años: Raúl Herrero. Como escritor ha navegado por los campos de la novela, los libros de viajes, la poesía, el teatro, por supuesto los ensayos, y siempre con un punto de originalidad que hace que la lectura de cualquier texto suyo sea interesante. Como editor se ha atrevido a publicar las traducciones de Paco Uriz y quien esté interesado en la poesía de los países nórdicos o en el teatro de Fernando Arrabal tiene que acudir a su editorial, Libros del Innombrable.

Mary Carmen Alejaldre Cabeza es una de nuestras magnificas veteranas y a sus años, que no digo porque es de mala educación, sigue escribiendo y publicando con la misma sensibilidad de siempre. Es un placer leer alguna de sus obras.

Con raíces familiares en Fonz (Huesca), María Jesús Fuentes Roldón ha desempeñado su labor docente en Cataluña y de ambos mundos ha ido extrayendo inspiración que vuelca en relatos llenos de magia. Su afán por saber le he llevado a estudiar grafología y otras técnicas de investigación criminal que le ayudan a perfilar personajes protagonistas en sus escritos, con trasfondo actual o histórico.

Un matemático leonés metido a poeta en Aragón. Emilio Pedro Gómez es un gran amante de los viajes y de ellos y de otras vivencias va tomando retazos de lucidez que transcurren por sus versos. Es una lástima que alguien con su habilidad para la escritura sea tan poco leído.

Los lectores habituales de este diario conocen desde hace más de treinta años las columnas de M. Carmen Bandrés Sánchez-Cruzat, que pertenece a una conocida familia de juristas zaragozanos y que se ha apartado de la línea familiar para abrazar la de la escritura, donde se desempeña con oficio y originalidad.

Zaragoza es la capital de Aragón y en esta ciudad vivimos más de la mitad de los aragoneses, por lo que la mayoría de nuestras actividades tienen presencia en la misma, pero ello no quiere decir que no haya activistas culturales en otras localidades, como en Calatayud y en su comarca. Blanca Langa Hernández, docente y escritora, vuelca parte de su energía en llevar a sus vecinos algunas de las mejores páginas que se publican en esta tierra. Ellos sí conocen sus textos, algo que invito a que hagan quienes lean estas líneas. No se arrepentirán.

Y Celia Carrasco Gil, que demuestra que ser joven y gran poeta es posible.