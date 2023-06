Tras un largo curso escolar, llegan las vacaciones… para los niños. Para sus padres, más bien lo que llega es un viejo dilema: ¿quién se encargará de los peques ahora que han finalizado las clases? Se trata de un conocido dilema repetido cada ciclo estival que, a pesar de su reiteración, no ha conseguido encontrar una solución eficaz. El recurso a los abuelos no siempre es factible, e incluso muchos padres opinan que es una carga demasiado pesada para hombros tan voluntariosos como fatigados. Una asistenta o empleada de hogar está fuera del alcance de una mayoría, cuya economía familiar no permite semejante dispendio incluso sumando los dos sueldos (claro que si solo fuera uno, no existiría impedimento de conciliación, a costa casi siempre del futuro profesional de la madre). Para unos pocos días, colonias y campamentos representan una opción viable, pero nunca se extienden a la totalidad de jornadas vacacionales; además, hay niños que prefieren seguir en casa, entre sus juegos y amigos, sin alejarse de su entorno habitual. Por fortuna, existe un alternativa: el teletrabajo en casa, modalidad que adquirió gran relevancia durante la pandemia y que posteriormente ha experimentado cierto retroceso. Sin embargo, representa uno de los escasos recursos para aquellos padres sujetos a cuidar de sus hijos en el hogar, aun cuando sea por turnos. Pero el teletrabajo, supuesto que la presencialidad no sea ineludible, tampoco es fácil de aplicar, ni sirve para todos los casos; cuando sea posible, precisa acuerdo con la empresa, excelente disposición de los trabajadores y, siempre, mantenimiento de la productividad.

En todo caso, se echa de menos una valoración mayor de la función paternal y del inmenso papel social que representa. Una concepción más positiva de esa sagrada misión facilitaría mucho la conciliación familiar.