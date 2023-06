Un gorrión

Hoy por la mañana, tras varias horas de densas reuniones, he salido a fumar a la puerta del nuevo local. Mientras observaba la nada, un pequeño pajarito se ha golpeado con la fachada del edificio de enfrente. Rocío se ha acercado y era una cría de gorrión, que quizás trataba de alzar su primer vuelo, pero no pudo lograrlo, aún tenía las plumas que delataban su juventud. La que parecía su madre, volaba nerviosa de un lado a lado, acercándose a la cría y haciendo todo lo posible porque volviera a intentarlo, pero estos vuelos y ánimos no tenían éxito. La cría parecía aturdida, no se movía, sentí un profundo sentimiento de pesar, más que si me pasara algo a mí, lo juro.

Pensaba en lo que debía estar sufriendo su madre al ver al pequeño en el suelo sin poder hacer mucho más, y pensaba en el miedo de la cría al verse en esa situación, tras lanzarse al vacío en su primer vuelo, más que empujado por el instinto engañado por él. En ese instante de máxima pena y antes de yo poder siquiera pesar en actuar, Rocío se ha acercado, ha cogido a la cría y la ha llevado a lo alto de un muro del otro lado de la calle, pasaban furgonetas de repartos, la gente corría y le podía pasar lo peor. La madre observaba la situación, y sí, después se ha acercado de nuevo a su cría, pero ya en la seguridad de la altura.

He tenido que volver a entrar al local, para seguir con reuniones. Como tratando de pensar que yo tenía problemas más serios. Entre las paredes hablábamos de cerveza y refrescos, de marcas y dinero, temas para mí más que aburridos, incluso anodinos, y más cuando fuera sobre un muro, el pequeño gorrión debía volver a intentar alzar el vuelo apoyado por sus progenitores.

Al final he entrado en la rueda del las reuniones y las hemos sacado adelante, conseguimos divertirnos, lo nunca imaginado. Ya eran las 14.30, tenía que ir a comprar algunas cosas para preparaciones del local, he acabado rápido y a mi vuelta a casa he pasado por el muro del gorrión. No me quitaba de la cabeza a ese animalito, y qué le habría podido pasar. El gorrión ya no estaba, ni tampoco su madre, ni su padre, solo quedaba la esperanza de pensar que consiguió emprender vuelo, y que ahora estará disfrutando de divertidos vuelos por los galachos de Juslibol.

La compasión por aquellos que están indefensos es una muestra inequívoca de humanidad. Podemos hacer mucho bien y también mucho mal, está en nuestras manos, pero siempre que nos decantamos por el bien nos hacemos más humanos.

Quizás esto del gorrión es una tontería, no lo sé la verdad, pero a mí me da para reflexionar, me dice que el dolor ajeno me sobrecoge, por eso sé que haré de mi mundo un lugar mejor, porque pensar en el bien del resto es la mejor forma de que a ti te marche bien.